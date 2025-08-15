Wall Street: sans tendance après des indicateurs contrastés information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 15:18









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait se montrer hésitante à l'ouverture vendredi, l'annonce d'une hausse des ventes au détail aux Etats-Unis ayant rassuré les investisseurs sur la croissance économique tandis que les chiffres des prix à l'importation pèsent sur la tendance.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,1%, annonçant un début de séance sans véritable tendance.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à l'importation avaient progressé de 0,4% en juillet après avoir aligné deux mois consécutifs de baisse. Il s'agit de leur plus forte hausse en un an.



Ce chiffre supérieur aux attentes est venu confirmer les inquiétudes entourant un réveil de l'inflation américaine dû à la politique protectionniste de Donald Trump.



Depuis hier et la publication des derniers chiffres de l'inflation, les marchés financiers s'émeuvent d'un possible réveil de l'inflation lié à l'instauration des surtaxes douanières sur les produits importés susceptible de conduire la Fed à attendre de nouveau avant de réduire ses taux d'intérêt.



L'économie américaine continue, par ailleurs, de montrer des signes de solidité.



Après avoir rebondi de 0,9% en rythme séquentiel en juin, les ventes au détail ont encore progressé de 0,5% en juillet, selon le Département du Commerce, un résultat en ligne avec les attentes des économistes.



Quant à l'indice Empire State, qui mesure l'activité dans le secteur manufacturier dans la région de New York, celui-ci a augmenté de six points pour atteindre 11,9, son plus haut niveau depuis plusieurs mois.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance dans le courant de la matinée des données relatives à la production industrielle, aux stocks des entreprises et à la confiance des consommateurs du Michigan.



Dévoilés après la clôture, les comptes d'Applied Materials ont par ailleurs déçu: si le BPA de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs est ressorti en progression de 17% au titre de son troisième trimestre comptable, sa prévision s'est avérée décevante pour le trimestre en cours, ce qui devrait pénaliser le secteur des puces et le compartiment technologique dans son ensemble.



Dernier rendez-vous majeur de cette fin de semaine, le président américain Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska, en vue de discuter d'un accord potentiel qui pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine.











Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.