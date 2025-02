Wall Street: sans direction, discours convenu de Powell information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street finit sans direction, à l'issue d'une séance quelque peu soporifique et monotone. Peu de volatilité intraday et un score final qui ne délivre aucune indication : le Dow Jones grappille 0,3%, le Nasdaq perd 0,35% et le S&P500 constitue une bonne synthèse avec un score d'équilibre en clôture (+0,03%).



Le Russell-2000 ne nous éclaire pas davantage et fait pencher la balance dans le mauvais sens avec -0,55% à 2.275, ce qui ramène son gain annuel à même pas 2%.



Les investisseurs font mine de temporiser dans l'attente de nouveaux développements concernant les relations commerciales et douanières, inhérents au retour de Donald Trump, qui vient de confirmer l'imposition de 'tarifs' sur l'acier importé à hauteur de 25%.



L'audition du président de la Réserve fédérale Jerome Powell par la commission des services financiers du Congrès n'a recelé aucune surprise avec un contenu 'ultra-convenu' et aucune 'petite phrase' inattendue ou polémique.



Selon le patron de la Fed, 'les indicateurs récents suggèrent que l'activité économique a continué de croître à un rythme soutenu. Le produit intérieur brut a cru de 2,5% en 2024, soutenu par la résilience des dépenses de consommation'.



'Les investissements en équipements et en actifs incorporels semblent avoir diminué au 4ème trimestre, mais ont été solides pour l'ensemble de l'année... de même que l'emploi qui reste robuste. L'inflation a considérablement diminué au cours des deux dernières années, mais elle reste quelque peu élevée par rapport à notre objectif de 2%', poursuivait-il.



Donc, pas d'urgence à baisser les taux... c'est confirmé, encore et encore. Tout ceci est vu et revu... et a laissé Wall Street de marbre car Jerome Powell ne fournit aucun élément nouveau concernant un scénario d'une baisse des taux en juin, voire en juillet.



Les jeux étaient faits avant le 'témoignage' du président de la Fed sur le compartiment obligataire : le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans se tend de +4 points de base vers 4,535%, idem pour le '30 ans' à 4,711%.





