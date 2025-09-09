Wall Street sans direction claire ; Nebius au sommet de sa forme

(AOF) - Les marchés actions américains s'affichent en ordre dispersé alors que les créations annuelles d'emplois ont été nettement révisées à la baisse. Les investisseurs scruteront jeudi le rapport sur l'inflation jeudi, à quelques jours de la décision de la Fed, le 17 septembre. Les opérateurs anticipent largement une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt. Côté valeurs, Nebius s'enflamme après un accord-cadre majeur avec Microsoft. Vers 17h25, le Dow Jones avance de 0,11% à 45563 points tandis que le Nasdaq, indice à forte coloration technologique, recule de 0,14% à 21768 points.

Nebius s'envole de plus de 40%, à 90,39 dollars, et affiche désormais une capitalisation supérieure à 21 milliards de dollars. L'entreprise basée à Amsterdam et fournissant des infrastructures pour des applications d'intelligence artificielle bénéficie de la signature d'un accord cadre d'un montant de 17,4 milliards de dollars sur 5 ans avec Microsoft. Il fournira au groupe informatique l'accès à une capacité d'infrastructure GPU dédiée, en plusieurs tranches en 2025 et 2026.

Les chiffres économiques du jour

Le département américain du Travail a publié une révision préliminaire des chiffres de l'emploi entre avril 2024 et mars 2025 : Ils ont été révisés à la baisse de 911000 postes alors qu'un sondage Reuters faisait état de révisions à la baisse de 598000 emplois.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dell

Dell annonce que sa directrice financière, Yvonne McGill, quittera ses fonctions le 9 septembre après une carrière au sein du groupe de près de 30 ans. Dell a nommé David Kennedy, vice-président senior des opérations commerciales mondiales et des finances de Dell, ancien vice-président senior et directeur de l'exploitation des ventes mondiales de Dell, ainsi que vice-président senior et directeur financier du groupe Client Solutions Group (CSG) de la société, au poste de directeur financier par intérim à compter du 9 septembre 2025.

Eli Lilly

Le laboratoire américain a dévoilé le lancement de Lilly TuneLab, une plateforme d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. L'objectif est de permettre aux entreprises de biotechnologie d'accéder à des modèles de découverte de médicaments, entraînés à partir des données de recherche d'Eli Lilly accumulées pendant des années.

Fox News

Fox Corp baisse de 4,4%, à 54,25 dollars, en avant-Bourse tout comme News Corp (-4,5%, à 32,44 dollars) après que le magnat des médias Rupert Murdoch (94 ans) a donné son feu vert pour confier les rênes de son groupe entre les seules mains de son fils aîné Lachlan (54 ans). Ses frères et sœurs- Prudence MacLeod, Elisabeth et James Murdoch -ont accepté de vendre leurs parts après des années de tensions familiales. D'après "The New York Times" et "The Washington Post", les trois se partageront 3,3 milliards de dollars.

Uber

Uber et Sephora ont annoncé un partenariat qui permet d'intégrer des centaines de magasins Sephora à la plateforme Uber Eats. Ainsi, dès aujourd'hui, aux États-Unis et au Canada les amateurs de produits de beauté pourront commander en un clic du maquillage, des soins de la peau etc… et se les faire livrer à domicile.