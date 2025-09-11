La Chine sanctionne le réseau social RedNote pour sa gestion des contenus

Une femme consulte sur son smartphone le réseau social chinois Xiaohongshu, également connu sous le nom de RedNote, le 15 janvier 2025 à Pékin ( AFP / ADEK BERRY )

Les autorités chinoises ont annoncé jeudi avoir ordonné des mesures "punitives" contre le réseau social RedNote, employé par des centaines de millions de personnes en Chine, pour des contenus jugés inappropriés ou "triviaux".

Appelée en mandarin "Xiaohongshu", souvent surnommée l'"Instagram chinois", la plateforme est présente sur les smartphones de nombreux Chinois. Ses utilisateurs partagent généralement des contenus apolitiques sur la cuisine, les tendances, le sport, la mode, le voyage ou les vedettes.

Les mesures "disciplinaires et punitives" prises contre l'application "incluent des convocations, une injonction à corriger les manquements dans un délai imparti, des avertissements, ainsi que des sanctions strictes de responsables", a indiqué dans un communiqué l'Administration chinoise du cyberespace (CAC).

Elle n'a pas donné plus de détail sur ces sanctions.

La CAC reproche à RedNote son "manque de diligence" à "assumer sa responsabilité principale dans la gestion du contenu" diffusé en ligne - les plateformes internet en Chine étant responsables de leur modération et de leur censure.

Le régulateur critique "la présence fréquente, dans les sections clés de la liste des tendances, de multiples entrées faisant la promotion excessive de l'actualité personnelle de célébrités et de contenus triviaux, portant ainsi atteinte à l'écosystème internet", a indiqué le régulateur.

- Voyage et LGBTQ -

Il ne précise pas quels cas en particulier ont déclenché ces mesures punitives.

"Un cyberespace clair et respirable, doté d'un écosystème sain, sert les intérêts de la population", justifie le régulateur dans son communiqué.

L'Administration chinoise du cyberespace (CAC) reproche à RedNote son "manque de diligence" à "assumer sa responsabilité principale dans la gestion du contenu" diffusé en ligne ( AFP / Anna KURTH )

Dans un pays où l'actualité est soumise à une stricte censure, les réseaux sociaux regorgent souvent d'informations et de potins sur les célébrités du cinéma ou de la musique, des sujets généralement jugés moins subversifs par les autorités.

Lancée à Shanghai en 2013, la plateforme est devenue une référence pour les amateurs de voyages, qui peuvent y trouver de nombreux conseils de visites de sites touristiques, de restaurants et de points d'intérêt.

Elle permet également la diffusion de modes de vie alternatifs, avec des utilisateurs publiant du contenu LGBTQ, discutant du mérite du célibat ou proposant de vivre dans des communautés féminines, des sujets parfois sensibles ou polémiques en Chine.

- "Petit livre rouge" -

A l'instar d'autres applications chinoises, le contenu publié peut toutefois être effacé par les équipes de censure de la plateforme.

Des publicités pour le réseau social Xiaohongshu, également connu sous le nom de RedNote, dans un centre commercial à Pékin, le 15 janvier 2025 ( AFP / ADEK BERRY )

La page "explorer" de RedNote est similaire à celle des recommandations de l'application de vidéos TikTok. Toutes deux fonctionnent avec un algorithme qui suggère des contenus en fonction des intérêts des utilisateurs et de leurs interactions.

Comme sur TikTok, il est également possible pour les utilisateurs d'acheter des articles directement sur la plateforme, vêtements, chaussures, maquillage et autres produits en tout genre.

Le nom de la plateforme en mandarin, Xiaohongshu (prononcer "Siao Rongue Chou") se traduit littéralement par "Petit livre rouge", mais n'est pas une référence au recueil de citations de l'ex-dirigeant communiste chinois Mao Tsé-toung (1893-1976).

En dehors de Chine continentale, l'application est utilisée par les populations de nombreux territoires et pays sinophones (Hong Kong, Macao, Malaisie, Singapour, Taïwan).