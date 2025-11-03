Wall Street sans direction claire, la tech toujours recherchée

Des écrans à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé lundi, continuant de profiter de l'optimisme autour des valeurs technologiques, sur fond de paralysie budgétaire persistante aux Etats-Unis, qui limite l'accès à certaines données économiques précieuses.

Vers 14H50 GMT, le Dow Jones perdait 0,33%, l'indice Nasdaq -à forte coloration technologique- avançait de 0,71% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,12%.

Wall Street a "connu une semaine record (...) grâce à une solide croissance des bénéfices" et "à la dynamique des investissements dans l'IA" (intelligence artificielle), explique Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Certaines actions individuelles ont peut-être déçu, mais dans l'ensemble et pour le moment, la saison des résultats a été très bonne", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

La place américaine a notamment salué la semaine passée les résultats trimestriels meilleurs qu'attendus d'Amazon (+9,58% vendredi à la clôture) qui a affiché une nette croissance des revenus de l'informatique à distance (cloud).

Lundi, le géant du commerce et de l'informatique en ligne brillait encore (+4,94% à 256,28 dollars) après l'annonce qu'OpenAI, géniteur de ChatGPT, allait acheter à Amazon 38 milliards de dollars de capacités pour développer son IA.

"Le plus gros de la saison des résultats est passé, mais il reste encore quelques rapports financiers très importants", prévient M. Stovall.

Sont notamment attendues cette semaine les résultats de Palantir, Super Micro et AMD.

Les opérateurs guetteront aussi dans deux semaines les performances du géant des semiconducteurs et première capitalisation mondiale Nvidia , qui profitait lundi de l'autorisation par les Etats-Unis de l'envoi de ses puces aux Émirats arabes unis.

Côté macroéconomique, les investisseurs gardent toujours un oeil sur l'impasse budgétaire aux Etats-Unis qui prolonge le "shutdown", une paralysie des services publics en passe de devenir la plus longue de l'histoire américaine.

Cela risque de retarder la publication de données clés sur l'emploi américain normalement attendue vendredi.

"Une bonne partie des données peut être obtenue auprès de sources privées", remarque M. Stovall, mais "les investisseurs pousseront un soupir de soulagement" une fois le "shutdown" terminé.

L'indice ISM d'activité manufacturière aux Etats-Unis (source privée) pour le mois d'octobre est ressorti à 48,7 points pour le mois d'octobre, soit sensiblement en-deçà des 49,5 attendus par les économistes.

Les marchés vont aussi surveiller les interventions de plusieurs membres de la banque centrale américaine (Fed) après que Jerome Powell, le président de l'institution, a prévenu qu'une détente supplémentaire était "loin" d'être acquise à la réunion suivante de décembre.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait, évoluant autour de 4,11% contre 4,08% à la clôture vendredi.

A la cote, le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark dégringolait (-11,91% à 105,45 dollars) après avoir annoncé racheter le laboratoire de santé Kenvue (+16,63% à 16,76 dollars), fabriquant du Tylenol (paracétamol), un médicament récemment incriminé par le président Donald Trump.

Le président américain a lié la prise de paracétamol par les femmes enceintes à un risque élevé d'autisme chez l'enfant, alors même qu'un tel lien n'est pas scientifiquement établi.

L'opérateur de centres de données Iren s'envolait (+19,45% à 72,56 dollars) après l'annonce d'un contrat de près de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft pour l'utilisation de puces Nvidia.

