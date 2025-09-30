Wall Street sans direction claire, guette l'issue du conflit budgétaire américain

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, à quelques heures d'un possible blocage ("shutdown") d'une partie de l'administration américaine qui pourrait retarder la publication d'un indicateur sur l'emploi aux Etats-Unis très scruté par les investisseurs.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones grappillait 0,08%, l'indice Nasdaq reculait de 0,21% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,10%.

Sans adoption de nouvelles lois de dépenses ou d'une résolution temporaire au Congrès américain, les activités gouvernementales jugées non essentielles seront suspendues mardi à minuit, heure locale.

"Normalement, les shutdowns n'ont aucune incidence sur le marché" en ayant des conséquences "davantage sur les gros titres que sur les résultats financiers", estime auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Cette paralysie au niveau de l'Etat fédéral pourrait cependant intervenir en plein milieu d'une semaine chargée en publications censées donner un nouvel aperçu de l'état de santé du marché du travail aux Etats-Unis.

"Les données sur l'emploi sont importantes, car elles aideront à déterminer si la Réserve fédérale (Fed) est toujours susceptible de réduire ses taux en octobre" et lors des réunions suivantes, ou non, juge Sam Stovall.

"La préoccupation immédiate pour le marché est qu'un +shutdown+ empêchera les agences gouvernementales de publier des données économiques importantes", relève Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont attendues jeudi, et le rapport officiel sur l'emploi au mois de septembre doit être publié vendredi. Deux indicateurs gouvernementaux dont la publication pourrait être retardée en cas de blocage.

Selon Sam Stovall, les investisseurs scruteront donc "toutes les données que nous pourrons obtenir auprès d'autres sources" à l'image du rapport ADP sur le secteur privé qui doit être publié mercredi.

Pour l'analyste, cela signifie que "le shutdown n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, juste un facteur d'incertitude supplémentaire".

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans poursuivait sa détente, évoluant vers 13H50 GMT à 4,12%, contre 4,14% à la clôture lundi.

Côté entreprises, la start-up américaine spécialisée dans l'informatique à distance ("cloud computing") CoreWeave (+13,21% à 138,31 dollars) bondissait à l'annonce de la signature d'un contrat avec Meta.

Le propriétaire des réseaux sociaux Facebook et Instagram a réservé des capacités informatiques de Coreweave d'une valeur de 14,2 milliards de dollars pour les 6 prochaines années, selon un document déposé mardi auprès du gendarme boursier américain (SEC).

L'entreprise spatiale américaine Firefly Aerospace (-23,67% à 28,21 dollars) chutait après un nouveau revers pour sa fusée Alpha. Le premier étage de l'appareil, où se situent les propulseurs, a explosé lors d'un essai dans une usine du Texas.

Le fabricant américain de semi-conducteurs Wolfspeed (+43,39% à 31,39 dollars) continuait de reprendre des couleurs après avoir annoncé en début de semaine la réussite d'une restructuration financière lui permettant de ne plus être placé sous la protection de la loi sur les faillites (Chapitre 11).

La veille, le titre avait affolé les compteurs, passant de 1,17 dollar à 22,10 dollars.

Le groupe alimentaire américain United Natural Foods (UNFI), un des fournisseurs de l'enseigne de produits "bio" américaine Whole Foods, profitait de résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice décalé, notamment une perte nette par action de 11 cents là où les analystes tablaient sur 18 cents. Son action prenait 9,95% à 34,88 dollars.

Nasdaq