L'Europe finit dans le vert une séance riche en données, les USA vers un "shutdown"

Des logos Euronext

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, les investisseurs analysant une série de données économiques tout en gardant les yeux rivés sur les États-Unis, qui se préparent à une éventuelle fermeture de l'administration fédérale si aucun accord sur le budget n'est trouvé avant minuit.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,19% à 7.895,94 points. À Francfort, le Dax a pris 0,57% et à Londres, le FTSE 100 a gagné 0,54%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une hausse de 0,38%, le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,46% et le Stoxx 600 a avancé de 0,47%.

Sur le mois, le CAC a gagné 2,49% et le STOXX 600 1,45%. Sur le troisième trimestre l'indice parisien a progressé de 3%, tandis que le STOXX 600 a pris 3,10%.

Les marchés d'actions ont réussi à enregistrer des gains le dernier jour du mois et du troisième trimestre, dans un contexte qui invite pourtant à la prudence à l'approche de l'heure butoir de minuit pour parvenir à un accord sur le budget américain et éviter un shutdown qui risque de retarder la publication d'une série de données clés pour la Réserve fédérale (Fed).

Même si une paralysie de l'administration ne perturbe généralement pas le marché à long terme, elle peut s'avérer plus que gênante pour la Réserve fédérale (Fed), qui ne sait actuellement pas si elle pourra recevoir vendredi les chiffres du rapport sur l'emploi, essentiel pour mesurer la santé du marché du travail et, par conséquent, la nécessité de nouvelles baisses des taux dans les mois à venir.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, a déclaré mardi qu'il pourrait être approprié d'assouplir davantage la politique monétaire cette année, tout en soulignant que les données devraient d'abord confirmer le ralentissement de l'inflation.

Dans l'attente de connaître l'issue du débat budgétaire, l'enquête JOLTS du département du Travail publié mardi a pris une importance particulière, révélant que les offres d'emploi ont augmenté en août, mais que les embauches ont diminué, ce qui ne remet pas en cause le pari du marché sur une baisse des taux en octobre.

En Europe, sans trop détourner leur regard des États-Unis, les investisseurs ont dû examiner ce mardi pour leur part une longue liste d'indicateurs économiques, notamment les chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne et en France, qui montrent une accélération dans les deux cas et donnent un avant-goût des chiffres pour l'ensemble de la zone euro attendus mercredi.

Elles ne remettent pas en cause les prévisions d'une pause prolongée de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de taux d'intérêt, alors que Francfort maintient les coûts d'emprunt inchangés depuis juin. L'économie de la zone euro résiste mieux que prévu aux droits de douane américains, ce qui laisse les risques d'inflation "tout à fait contenus", a pour sa part déclaré mardi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE).

VALEURS

Aux valeurs, Valneva s'est envolé mardi de 8,2% pour finir en tête du SBF 120, après des résultats positifs pour Ixchiq, son vaccin à une dose contre le chikungunya.

TotalEnergies a reculé de 2,4%, poursuivant les pertes de la séance de lundi, alors que le groupe français est pénalisé, comme le reste du secteur, par la baisse des prix du pétrole. Son homologue britannique BP a reculé de 2,04%.

À Londres, Asos a abandonné 4,7% après avoir averti sur ses résultats, le détaillant britannique de mode en ligne s'attendant à ce que son chiffre d'affaires annuel soit inférieur aux attentes du marché en raison de la faible demande des consommateurs.

À WALL STREET

La Bourse de New York recule mardi avec les craintes de fermeture imminente du gouvernement américain.

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones perd 0,32%, le Standard & Poor's 500 0,15% et le Nasdaq Composite 0,19%.

Le laboratoire Pfizer avance de 2,8% alors que le président américain Donald Trump doit annoncer mardi un accord avec le groupe sur la baisse des prix de plusieurs de ses médicaments aux États-Unis.

LES INDICATEURS DU JOUR

Outre l'enquête JOLTS et l'inflation française et allemande, les investisseurs ont appris que les ventes au détail avaient affiché une baisse surprise en août en Allemagne, tandis qu'en Grande-Bretagne, le ralentissement du PIB au troisième trimestre a été confirmé, ce qui souligne les défis auxquels est confrontée la ministre des Finances Rachel Reeves alors qu'elle se prépare à présenter le prochain budget.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs a baissé plus que prévu en septembre, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

CHANGES

Le dollar américain s'affaiblit mardi face à la plupart des devises, dans la perspective d'un probable shutdown qui pourrait perturber la publication du rapport mensuel sur l'emploi cette semaine.

"La possibilité d'un arrêt des activités du gouvernement américain dès mercredi matin maintient le dollar américain sous pression à la baisse", a déclaré Elias Haddad, stratège senior marchés chez Brown Brothers Harriman.

"La logique veut qu'un arrêt des activités gouvernementales puisse conduire à une Fed plus accommodante. Si cet arrêt est bref, la Fed l'ignorera. Cependant, un arrêt prolongé (plus de deux semaines) augmente le risque de ralentissement de la croissance et renforce la probabilité d'une Fed plus accommodante", ajoute-t-il.

Le billet vert perd 0,04% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,04% à 1,1730 dollar.

TAUX

Les rendements des obligations allemandes, référence de la zone euro, ont fini sur une note plutôt stable, tout en enregistrant une légère baisse mensuelle, la première depuis avril, revenant ainsi à des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis l'annonce par l'Allemagne de son intention d'augmenter massivement ses dépenses budgétaires.

Le rendement du Bund allemand à dix ans ressort à 2,7117% et celui de son homologue à deux ans à 2,0207%.

Aux Etats-Unis, les rendements baissent mardi, la perspective d'un arrêt imminent des activités du gouvernement américain poussant les investisseurs à rechercher des actifs sûrs.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1 point de base à 4,1309%. Le deux ans baisse de 3,3 points de base à 3,6001%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole poursuivent leurs baisses mardi, dans l'attente d'une nouvelle augmentation de la production de l'Opep+ et alors que la reprise des exportations depuis la région du Kurdistan irakien via la Turquie a renforcé les anticipations du marché concernant un excédent de l'offre.

Le Brent perd 1,25% à 67,12 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,9% à 62,89 dollars.

MÉTAUX

Les cours de l'or sont proches de leur plus haut mardi après que le métal a touché un niveau record de 3.871,45 dollars l'once plus tôt en séance, soutenu par les inquiétudes liées à un éventuel shutdown aux Etats-Unis.

L'or XAU=, valeur refuge par excellence, évolue à 3.840,19 dollars

A SUIVRE LE 1er OCTOBRE:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)