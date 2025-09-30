Les consommateurs continuent de déchanter aux États-Unis

Le moral des consommateurs américains est miné par les prix élevés et le manque d'opportunités sur le marché du travail, selon un baromètre publié mardi par l'association professionnelle Conference Board, au plus bas depuis le mois d'avril.

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Au cours du mois écoulé, l'indice évaluant la confiance des consommateurs a reculé de 3,6 points, pour atteindre 94,2 points, contre 97,8 points en août.

Les analystes attendaient une moindre baisse, selon le consensus publié par MarketWatch.

L'indice n'avait pas été aussi bas depuis avril dernier, quand l'annonce par le gouvernement de droits de douane massifs avait déclenché une vague d'inquiétudes.

Dans leurs réponses, "les sondés ont davantage fait référence en septembre aux prix et à l'inflation, qui sont redevenus le principal sujet qui influence leur vision de l'économie", observe l'économiste du Conference Board, Stephanie Guichard, citée dans le communiqué.

Elle note que "les références aux droits de douane ont diminué ce mois-ci, mais sont restées élevées et ont continué d'être associées à des préoccupations concernant la hausse des prix".

Par ailleurs, "les mentions relatives à l'emploi et au marché du travail ont atteint un niveau qui n'avait plus été vu depuis août 2024", est-il relevé dans le communiqué.

"Les commentaires étaient pour la plupart négatifs, en particulier lorsqu'ils faisaient référence à la situation actuelle ; quelques commentaires positifs ont toutefois été formulés, exprimant principalement l'espoir d'une amélioration de la situation", est-il ajouté.