La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, à l'issue d'une séance sans événement majeur, attendant de savoir si une paralysie partielle ("shutdown") de l'administration américaine, en raison d'un désaccord budgétaire au Congrès, va perturber l'agenda des prochaines publications économiques.
La Bourse de Paris a grappillé 0,19%, Francfort a gagné 0,57% et Londres 0,54%.
