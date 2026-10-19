Wall Street sans direction claire avant une pluie de résultats

Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)

Les marchés actions américains devraient évoluer en ordre dispersé à l'ouverture de la séance ce lundi. Les investisseurs restent très attentifs aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient et digéreront cette semaine les nombreux résultats de sociétés de renom. A moins d'une heure des premiers échanges, le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont attendus en hausse de respectivement 0,47% et 1,27%. A l'inverse, le Dow Jones devrait se replier de 0,24%.

Montée des tensions géopolitiques et déclarations diplomatiques

Les tensions persistantes et l'impasse diplomatique au Moyen-Orient incitent les opérateurs à la prudence. Dans la région, les affrontements s'intensifient avec les multiples attaques des rebelles Houthis du Yémen, alliés de Téhéran, contre l'Arabie saoudite, soutenue par Washington.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a déclaré samedi que son pays soutenait un "processus politique" dans le conflit opposant les Houthis à l'Arabie saoudite. "Nous soutenons la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale du Yémen, ainsi que celles de l'Arabie saoudite. Nous soutenons un processus politique inclusif et global, qui constitue la seule voie réaliste et durable pour résoudre le problème", a-t-il déclaré lors d'un discours tenu à Bagdad devant l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Un pétrolier touché par une mine dans le détroit d'Ormuz

Sur le terrain militaire, les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé ce lundi qu'un incendie s'était déclaré à bord d'un pétrolier après un choc avec une mine dans le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique, au coeur du conflit entre Washington et Téhéran, par lequel circule près de 20% des hydrocarbures mondiaux.

Selon un communiqué relayé par l'agence Irna, le navire, dont l'identité n'a pas été divulguée, "a percuté une mine marine au sud du détroit d'Ormuz, provoquant une explosion et un incendie dans sa salle des machines". Il "tentait de transiter par un itinéraire non autorisé via le sud", accusant le navire d'avoir désactivé ses systèmes de localisation.

Dans ce contexte d'escalade des tensions au Moyen-Orient, les prix du pétrole reculent avant 15h. Le baril de Brent perd 1,30% à 108,43 dollars. Le WTI américain recule de 1,05% à 97,98 USD.

Bal des résultats

Outre la géopolitique, cette semaine sera rythmée par une vague de publications trimestrielles : 3M, GE Aerospace et Netflix (mardi), IBM, Meta, Tesla, SAP et Texas Instruments (mercredi), puis Lockheed Martin et Procter & Gamble (jeudi).

En attendant ces résultats, plusieurs informations ont été publiées vendredi. Michael Intrator, directeur général de CoreWeave, et plusieurs entités qui lui sont affiliées ont vendu plus de 10 millions d'actions du spécialiste américain du cloud pour l'intelligence artificielle depuis son introduction en Bourse en mars 2025, pour un montant proche d'un milliard de dollars.

SoftBank Group étudie une éventuelle acquisition du spécialiste américain de la sécurité Allied Universal, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 18 milliards de dollars, selon Bloomberg News. Cette opération s'inscrirait dans la stratégie de Masayoshi Son, fondateur du conglomérat japonais, visant à renforcer ses investissements dans l'intelligence artificielle, la robotique et les infrastructures technologiques. Les discussions restent toutefois préliminaires et aucune décision définitive n'a été prise concernant le principe ou les conditions financières d'un éventuel rachat.

KKR annonce la signature d'un accord définitif prévoyant la cession d'Infinity Transportation, une importante société de location de wagons ferroviaires et d'équipements de transport intermodal, à des fonds gérés par Ares Infrastructure Equity et Ares Insurance Solutions.

Sur le plan des statistiques, les investisseurs surveilleront, en fin de semaine, la publication des premières estimations des indices PMI d'octobre qui apporteront des éclairages clés sur l'activité privée aux Etats-Unis.