Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans direction avant un premier débat crucial information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 17:42









(CercleFinance.com) - Suspendue au premier débat télévisé de la campagne présidentielle entre Kamala Harris et Donald Trump, prévu dans la soirée, Wall Street évolue en ordre dispersé mardi, après son rebond limité de la veille.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 40.684,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,3% à 16.942 points, porté par les bons résultats d'Oracle.



A 57 jours de la présidentielle du 5 novembre, la campagne va entrer ce soir dans une nouvelle phase avec le premier débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump, un affrontement qui promet une brutale opposition de style et des échanges musclés.



Le débat est programmé sur la chaîne ABC à 21h00 (heure de New York) et devrait durer, comme à l'accoutumée, autour d'une heure et demie.



Mais si le débat présidentiel affiche habituellement le potentiel pour faire bouger les marchés, il est peu probable qu'il suscite des positions importantes de la part des investisseurs demain.



En ce moment, les marchés sont davantage dirigés par la question de savoir si la Fed optera la semaine prochaine pour une baisse de taux de 25 points de base, ou un assouplissement de 50 points, afin de faire face au ralentissement économique actuel.



Les investisseurs évitent en conséquence de s'engager à la veille de la parution des prix à la consommation (CPI), qui pourraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de la banque centrale.



En attendant, les traders privilégient une approche 'wait and see', ce qui se traduit par une séance de transition caractérisée par quelques ventes de précaution en attendant les chiffres de demain.



Le compartiment de la 'tech' est soutenu par la publication trimestrielle meilleures qu'attendu dévoilée hier soir par Oracle, qui grimpe de 12% dans la foulée.



D'autres poids lourds du secteur comme Microsoft (+2%), Amazon (+1,6%) ou Alphabet (+0,8%) en profitent pour rebondir eux aussi.



A l'inverse, HPE décroche de 12% au lendemain de l'annonce d'une émission d'actions préférentielles convertibles qui devrait se traduire par un fort effet dilutif.



Les marchés obligataires optent pour une séance de transition et le 'statu quo' à quelques heures du débat Trump/Harris et à la veille des chiffres de l'inflation américaine.



En l'absence d'indicateurs économiques permettant d'animer les échanges, le rendement des Treasuries à dix ans stagne autour de 3,68%, toujours à des plus bas d'un an.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.