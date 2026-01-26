Wall Street sans direction

(AOF) - Vendredi, les indices américains ont terminé la semaine en ordre dispersé, pénalisés par les tensions géopolitiques malgré le revirement de Donald Trump sur la question des droits de douanes liés au Groenland. Le Dow Jones a reculé de 0,58%, à 49 098,71 points, le S&P 500 a grappillé 0,03%, à 6 915,61 points, tandis que le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,28%, à 23 501,24 points. Cette semaine sera encore très chargée avec la réunion de la Fed, même si un statu quo est très largement anticipé, et plusieurs géants de la cote américaine publieront leurs trimestriels.

Intel (-17,03%, à 45,07 dollars) s'est distingué dans le rouge au lendemain de la publication de résultats mitigés sur l'exercice 2025. L'action du fabricant mondial de semi-conducteurs plonge, pénalisée par ses pertes qui se sont creusées au quatrième trimestre et ses prévisions du premier trimestre 2026 jugées insuffisantes par les investisseurs. Sur la période en cours, la multinationale américaine sera confrontée à des contraintes d'approvisionnement critiques, tant internes qu'externes, compte tenu d'une demande sans précédent pour ses processeurs de centres de données.

Les chiffres économiques du jour

L'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board a reculé de 0,3% en novembre 2025, après une baisse de 0,1% en octobre, portant ainsi à -1,2% la baisse sur les six mois de mai à novembre (contre une baisse cumulée de -2,6% sur les six mois précédents). "En dépit d'une croissance du PIB réel atteignant 4,4% au 3e trimestre 2025, l'indice continue de suggérer que l'économie américaine ralentira en 2026", commente Justyna Zabinska-La Monica, senior manager, business cycle indicators, au Conference Board.

La confiance des consommateurs américains s'est redressée bien plus qu'estimé initialement ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan, ressorti à 56,4 en données définitives.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI de S&P Global) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,8 en janvier en ligne avec les attentes après 52, 7 en décembre. Le PMI pour les services est passé à 52,5 après 52,5 en décembre et un consensus de 52,9. Le PMI manufacturier est passé à 51,9 contre 51,8 et un consensus de 52.