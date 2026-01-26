L'Europe ouvre en ordre dispersé, Fnac Darty s'envole

Une personne marche près de la Bourse de Milan (bourse italienne)

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé lundi en début de séance, la prudence restant de ‍mise avant la réunion de la Réserve fédérale (Fed) plus tard dans la semaine et dans un contexte de fortes tensions géopolitiques.

À Paris, le CAC 40 perd ‌0,14% à 8.131,86 points vers 08h11 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,03% et à Londres, le FTSE 100 avance de ​0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 évolue quant à lui en hausse de 0,02%, ⁠le FTSEurofirst 300 prend 0,13% et le Stoxx 600 gagne 0,13%.

La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux inchangés mercredi à ⁠l'issue de sa réunion ‍de deux jours, qui se tiendra dans un contexte ⁠pour le moins particulier pour l'institution, son président, Jerome Powell, faisant l'objet d'une enquête pénale du Département de la Justice alors que son mandat touche ​bientôt à sa fin.

Les marchés restent en outre attentifs à la géopolitique après une semaine de fortes tensions autour du Groenland, qui ont pesé sur ⁠le dollar et contribué à la hausse des métaux précieux, ​propulsant l'or au-dessus des 5.000 dollars ce lundi, une première.

La ​saison des résultats ​financiers comprend par ailleurs la publication de plusieurs grands noms dans les prochains ​jours, notamment ceux d'ASML, SAP, Deutsche ⁠Bank et Lloyds.

Aux valeurs, à Paris, Fnac Darty grimpe de 18% lors des premiers échanges après avoir reçu une offre publique d'achat de la part d'EP Group, société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Danone, qui a annoncé ‌vendredi soir un rappel de certains lots de laits infantiles, cède 2,40%.

La compagnie aérienne à bas coût Ryanair, qui a relevé sa prévision de croissance des tarifs, recule toutefois de 1%, les analystes de Citi notant que les résultats trimestriels du groupe avaient déçu les attentes élevées.

