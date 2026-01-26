Libye: TotalEnergies prolonge les concessions de Waha jusqu’à 2050 pour en accroître la production

Le logo de TotalEnergies

TotalEnergies a annoncé lundi ‍la signature d'un accord en Libye pour prolonger ‌les concessions de Waha jusqu’au 31 ​décembre 2050 et en ⁠accroître la production.

L'accord, signé par le PDG ⁠de ‍TotalEnergies, Patrick Pouyanné, ⁠en présence du Premier ministre libyen Abdoul ​Hamid Dbeiba, ouvre la voie à une nouvelle ⁠phase d’investissement ​sur les concessions de Waha, ​indique ​un communiqué du groupe ​français.

Il ⁠comprend notamment le développement du champ de North Gialo, qui doit ‌permettre d’ajouter 100.000 barils équivalent pétrole par jour de production.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine ‌Hénault)