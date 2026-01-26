 Aller au contenu principal
Mexique: au moins 11 morts dans une attaque armée sur un terrain de foot
information fournie par AFP 26/01/2026 à 09:49

Des agents de la garde nationale mexicaine sur le site d'une attaque mortelle dans un stade de football à Salamanca, au Mexique, le 25 janvier 2026 ( AFP / Mario Armas )

Une attaque armée a fait au moins 11 morts et 12 blessés dimanche après un match sur un terrain de football dans l'Etat de Guanajuato (centre), l'un des plus violents du Mexique, pays confronté à des groupes criminels organisés, ont indiqué les autorités locales.

Des hommes armés ont fait irruption après la rencontre et tiré sur les personnes présentes sur ce terrain de foot de quartier à Salamanca, ville de 160.000 habitants, a annoncé le maire, César Prieto.

"La mort de 11 personnes a été confirmée. Dix d'entre elles ont succombé sur place et une autre au moment où elle recevait des soins médicaux dans un centre hospitalier", ont précisé les autorités. En outre, "12 personnes ont été blessées par des tirs d'armes à feu", parmi lesquelles une femme et un mineur, ont-elle ajouté.

Des forces de sécurité ont été déployées pour retrouver les responsables de l'attaque, selon les autorités municipales.

Un agent de la garde nationale mexicaine sur le site d'une attaque mortelle dans un stade de football à Salamanca, au Mexique, le 25 janvier 2026 ( AFP / Mario Armas )

La ville de Salamanca, qui abrite une importante raffinerie de la compagnie publique Pemex, a connu un weekend agité avec la découverte, samedi soir, de quatre sacs contenant des restes humains.

Le maire a attribué cette vague de violence à la présence de divers groupes de la criminalité organisée, alors que le cartel de Santa Rosa de Lima et celui de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), l'un des plus puissants du Mexique, opèrent dans l'Etat de Guanajuato.

- "Un moment grave" -

"Hier (samedi), nous avons eu cinq personnes assassinées dans la communauté de Cuatro de Altamira, et une autre a été assassinée à San Vicente de Flores", a déclaré M. Prieto dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux.

Des agents de la garde nationale mexicaine sur le site d'une attaque mortelle dans un stade de football à Salamanca, au Mexique, le 25 janvier 2026 ( AFP / Mario Armas )

Le maire a fait état la semaine dernière d'"une menace a l'engin explosif à une porte de la raffinerie de Pemex".

Il a indiqué avoir appelé la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, et la gouverneure de l'Etat, Libia Denisse García, pour contribuer à "rétablir la paix, la tranquillité et la sécurité".

"Nous traversons un moment grave (...) Des groupes criminels tentent de soumettre l'autorité (mais) ils n'y parviendront pas", a-t-il insisté.

L'Etat de Guanajuato est un centre industriel abritant des usines d'assemblage automobiles et de nombreuses attractions touristiques, où plusieurs groupes criminels organisés se disputent le trafic de drogue et le vol de carburant, selon des analystes.

Au début de l'année, le gouvernement mexicain a toutefois indiqué que le taux d'homicides dans le pays avait atteint en 2025 son niveau le plus bas depuis une décennie.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

