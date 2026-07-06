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Wall Street s'envole, le pétrole reste stable alors que la remontée des valeurs du secteur des semi-conducteurs se poursuit
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour tenir compte de l'ouverture des marchés américains, révision des cours dans l'ensemble du texte, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 12)

* Les contrats à terme américains progressent alors que les cours du pétrole reculent

* Les actions européennes frôlent des niveaux records

* Le Brent recule alors que l'OPEP+ augmente sa production et que des navires transitent par le détroit

* La saison des résultats s'ouvre; les résultats d'IA sous les projecteurs

par Harry Robertson et Pete Schroeder

Wall Street a ouvert en hausse pour l’essentiel lundi, porté par un optimisme persistant autour des valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que le pétrole a effacé ses pertes antérieures dans un contexte de hausse anticipée de l’offre.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,26% à 52.761,32 points en début de séance, mais le S&P 500

.SPX a progressé de 0,42% à 7.514,46 points, et le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de 0,92% à 26.069,08 points. Les actions européennes ont frôlé des niveaux records en cours de séance, alors que les investisseurs attendaient une saison des résultats cruciale pour le secteur de l’IA.

Bien qu’il n’y ait pas eu de nouveaux développements dans les négociations de paix houleuses entre les États-Unis et l’Iran, les navires continuent de transiter par le détroit d’Ormuz: 160 navires auraient ainsi franchi le détroit entre lundi et samedi de la semaine dernière.

L'OPEP+ a également convenu d'une nouvelle augmentation de ses objectifs de production de 188 000 barils par jour à partir du mois d'août. Le Brent LCOc1 a effacé ses pertes antérieures et s'est stabilisé autour des niveaux d'avant la guerre avec l'Iran, terminant en légère hausse à 72,14 dollars le baril.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,6% après avoir atteint un plus haut historique plus tôt dans la séance.

L'indice de référence américain a progressé de 1,8% la semaine dernière, tandis que le STOXX 600 a grimpé de 2,7%, les traders ayant réduit leurs paris sur les hausses de taux alors que les prix de l'énergie se calmaient, même si certains segments du secteur technologique — en particulier les fabricants de puces — ont connu des difficultés. L'indice MSCI, qui mesure les actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 0,18% à 1.125,84. Les investisseurs suivront de près les performances des entreprises liées à l’intelligence artificielle, dans un contexte où certains craignent l’apparition d’une bulle à l’approche de la saison des résultats. Microsoft MSFT.O s’est joint lundi à la vague de licenciements dans le secteur technologique, en annonçant la suppression d’environ 4 800 postes, soit environ 2,1% de ses effectifs mondiaux.

Delta Air Lines DAL.N et PepsiCo PEP.O sont les grands noms américains qui publieront leurs résultats cette semaine.

Samsung Electronics 005930.KS devrait faire sensation mardi, les analystes s'attendant à une multiplication par 18 de ses bénéfices. Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS va lancer lundi une introduction en bourse aux États-Unis afin de lever environ 28 milliards de dollars, selon des documents réglementaires, ce qui constituera un nouveau test de la vigueur de la vague de l’IA. Sur les marchés des changes, l’indice du dollar a progressé de 0,24% à 101,11 =USD après avoir fléchi à la suite de la publication jeudi d’un rapport sur l’emploi américain du mois de juin plus faible que prévu. Le dollar s’est raffermi de 0,6% à 162,35 yens JPY=EBS , non loin de son plus haut niveau depuis 40 ans à 162,84, alors que les spéculateurs testent la détermination des autorités japonaises à intervenir . Le président américain Donald Trump participera cette semaine à une réunion de l’OTAN en Turquie, tandis que le calendrier économique s’ouvre lundi en fin de journée avec l’enquête ISM des services aux États-Unis. Les observateurs de la Fed auront également un nouvel aperçu de la manière dont le nouveau président Kevin Warsh dirige la banque centrale lors de la publication mercredi du procès-verbal du Comité fédéral de l’open market (FOMC), le premier de son mandat.

“Nous nous attendons à ce que Kevin Warsh rende le procès-verbal du FOMC moins révélateur des opinions exprimées lors des réunions du FOMC. … Kevin Warsh a explicitement évité de donner des indications sur la politique monétaire dans le communiqué et lors de la conférence de presse; il semble donc peu probable qu’il autorise de telles indications dans le procès-verbal”, a écrit Steve Englander, responsable mondial de la recherche sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique nord-américaine chez Standard Chartered Bank, dans une note.

Certains responsables des banques centrales prendront la parole lundi lors d’une conférence des banques centrales européennes, notamment le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, tandis que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit également s’exprimer à Paris. Sur les marchés des matières premières, l’or a reculé de 0,8% à 4.141,53 dollars l’once XAU= , après avoir rebondi de 2% la semaine dernière. GOL/

Semi-conducteurs

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