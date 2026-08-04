Wall Street s'envole, dopée par Palantir et l'espoir d'un accord sur Ormuz

Les marchés américains ont de nouveau fortement progressé mardi, portés par des résultats solides dans l'intelligence artificielle et par l'espoir d'un accord entre Washington et Téhéran sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Le S&P 500 a bondi de 1,79% à 7 736,5 points et inscrit un nouveau record, dépassant son précédent sommet de juin, tandis que le Nasdaq 100 s'est envolé de 3,32% à 29 733,2 points et le Dow Jones de 1,71% à 54 085,9 points, établissant lui aussi un record.

La détente géopolitique a renforcé l'appétit pour le risque après que le Qatar a indiqué qu'une proposition avait été rédigée et que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, s'est dit confiant dans la possibilité d'un accord rapide. Le recul d'environ 5% du pétrole qui en a résulté a pesé sur l'énergie (-0,5%), mais il a parallèlement atténué les craintes entourant l'approvisionnement mondial et les pressions inflationnistes, au bénéfice du reste du marché.

Ce regain d'optimisme a surtout profité aux valeurs liées à l'intelligence artificielle, avec la technologie ( 4,2%) largement en tête des secteurs. Palantir ( 29,4%) a dominé le S&P 500 après avoir publié un trimestre qualifié d'"irréel" par son dirigeant Alex Karp, avec un chiffre d'affaires en hausse de 93% à 1,94 MdUSD, contre 1,81 MdUSD attendu, et un bénéfice ajusté par action de 0,41 dollar, supérieur au consensus de 0,34 dollar. Le spécialiste des logiciels d'IA a également relevé ses objectifs annuels, entraînant dans son sillage l'ensemble du compartiment logiciel, dont l'ETF IGV a gagné près de 5%.

La vigueur du mouvement s'est également étendue aux secteurs cycliques, notamment aux industriels ( 1,9%) et aux matériaux ( 2,0%). Caterpillar ( 5,6%) a bénéficié d'un trimestre record, avec plus de 20 MdsUSD de chiffre d'affaires et des commandes soutenues dans ses principales activités, notamment celles liées aux besoins énergétiques et aux infrastructures d'IA. Freeport-McMoRan ( 5,8%) a de son côté profité de la progression des métaux précieux.

Alors que les utilities (-0,5%) et la consommation de base (-0,5%) ont sous-performé dans ce mouvement de rotation vers les actifs les plus sensibles à la croissance, les statistiques sur les offres d'emploi et le déficit commercial ont suscité peu de réaction, les investisseurs restant concentrés sur les résultats et l'amélioration du climat géopolitique.

L'attention se tournera désormais vers les prochaines données sur le marché du travail, jusqu'au rapport officiel de vendredi comprenant les créations d'emplois non agricoles et le taux de chômage, ainsi que vers les publications technologiques qui devront confirmer si la performance de Palantir reflète une accélération plus large de la monétisation de l'IA.