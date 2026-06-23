Wall Street s'effondre sous l'effet d'une vague de ventes dans le secteur technologique, alors que les inquiétudes concernant la politique monétaire restrictive de la Fed et les dépenses liées à l'IA s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,76%, S&P -1,54%, Nasdaq -2,04%

* Le Russell 2000 recule de 1,74%

* Les valeurs technologiques à très forte capitalisation et les actions du secteur des semi-conducteurs sont à l'origine de la vague de ventes

* L'indice de volatilité du CBOE atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté mardi à leur plus bas niveau depuis plus d’une semaine, entraînés à la baisse par les fortes pertes enregistrées par les valeurs des semi-conducteurs, alors que les investisseurs se préparaient à une politique plus restrictive de la Réserve fédérale et examinaient de près l’augmentation des dépenses en intelligence artificielle financées par l’endettement.

Si ces baisses se confirment, le Nasdaq 100 perdrait plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Nvidia

NVDA.O a chuté de 3%, Alphabet GOOGL.O a reculé de 1,2%, et les fabricants de puces Intel INTC.O , Marvell Technology

MRVL.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont enregistré des baisses comprises entre 6,2% et 8,7%.

Les fabricants de puces mémoire Micron Technology MU.O et SanDisk SNDK.O , qui figuraient parmi les valeurs les plus performantes du S&P 500 cette année, ont chuté respectivement de 12% et 13%.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 7,3%, tandis que l’indice du secteur technologique du S&P 500

.SPRCT a perdu 3,2%.

Une forte vague de ventes lors de la séance précédente a secoué les poids lourds de la technologie américaine, alimentée par des doutes concernant les dépenses en IA financées par l’endettement des hyperscalers, malgré des valorisations déjà élevées.

"Le secteur de l’IA est devenu l’un des plus surchargés des marchés mondiaux. Lorsque tout le monde détient les mêmes actions, la porte de sortie se rétrécit très rapidement", a déclaré Nigel Green, directeur général du cabinet de conseil en investissement deVere Group.

À 9h35 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 395,32 points, soit 0,76%, à 51.317,39, le S&P 500 .SPX perdait 114,96 points, soit 1,54%, à 7.357,83 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 533,73 points, soit 2,04%, à 25.632,87.

L’indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d’intérêt, a reculé de 1,7%. L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus d’une semaine, grimpant de 2,92 points à 20,13.

Quatre des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, celui des biens de consommation de base .SPLRCS enregistrant la plus forte hausse avec 1,2%. Les actions technologiques, dont les cours sont élevés, ayant récemment subi des pressions, les investisseurs se sont tournés vers d’autres segments du marché.

Les valeurs du secteur des logiciels .SPLRCIS , fortement malmenées, ont également progressé: ServiceNow NOW.N et Atlassian TEAM.O ont chacune gagné 2,5%, tandis qu’Adobe

ADBE.O et Salesforce CRM.N ont respectivement progressé de 1,4% et 1,2%, après les pertes enregistrées lundi.

L’action de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a chuté de 4,8%. Plus de 600 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière de l’entreprise au cours des trois dernières séances. SpaceX, qui a fait son entrée en bourse au début du mois, a rejoint la liste des méga-capitalisations faisant appel au marché obligataire pour lever des capitaux.

"SpaceX ne fait pas encore partie des indices du Nasdaq, mais le fait qu’elle se lance dans l’émission obligataire pour financer des dépenses excessives en IA et en infrastructures ravive les inquiétudes antérieures selon lesquelles les géants de la tech pourraient dépenser trop dans les infrastructures d’IA et financer de plus en plus ces dépenses par l’endettement", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank.

Selon les données de LSEG, les traders parient de plus en plus sur une deuxième hausse des taux d’intérêt par la Fed américaine d’ici décembre, alors qu’il y a deux semaines, ils ne s’attendaient qu’à une seule hausse de 25 points de base, les investisseurs anticipant une politique monétaire restrictive sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

Le S&P 500 s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle depuis six ans, soutenu par un cessez-le-feu au Moyen-Orient et des résultats meilleurs que prévu, alors même que les inquiétudes concernant les valorisations excessives des actions du secteur de l'IA refont surface.

Les résultats de Micron, attendus mercredi, pourraient donner des indications sur les perspectives du secteur des mémoires et des puces d’IA après une forte hausse cette année.

Les investisseurs suivent de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient après que les États-Unis ont suspendu les sanctions contre l'Iran pendant 60 jours à l'issue du premier cycle de négociations dans le cadre d'un accord de paix naissant.

Cette semaine, l’attention se portera sur les données très attendues de l’indice des dépenses de consommation personnelles (PCE), l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale. Ces données sont attendues jeudi.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,12 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,65 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré deux nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 19 nouveaux plus hauts et 95 nouveaux plus bas.