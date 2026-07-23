((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains clôturent en forte baisse; le Nasdaq est celui qui recule le plus, avec une baisse d'environ 2,2%

* Les secteurs « Consommation discrétionnaire » et « Services de communication » sont les plus touchés du S&P 500; l’industrie mène la hausse

* Le dollar se raffermit; le brut américain progresse de >6%; le bitcoin recule de >1%; l'or recule d'environ 2%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,70%

23 juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

WALL STREET S'EFFONDRE FACE AUX RÉSULTATS DÉCEVANTS DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE, LE BRENT DÉPASSE LES 100 DOLLARS Les actions américaines ont terminé de justesse une séance difficile jeudi, les craintes d’une hausse de l’inflation et les résultats décevants des entreprises technologiques, suite à des dépenses massives dans les infrastructures d’IA, ayant douché l’appétit pour le risque des investisseurs. Le S&P 500 et le Dow Jones ont reculé respectivement de 1,2% et 1,0%, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté de 2,2%. Ces trois indices ont enregistré leurs plus fortes baisses en pourcentage sur une seule journée depuis un mois, et tous trois en passe d’enregistrer des pertes hebdomadaires. Les secteurs de la consommation discrétionnaire .SPLRCD et des services de communication .SPLRCL figuraient parmi les plus grands perdants de la journée, reculant tous deux de plus de 5%. Le secteur de la distribution .SPXRT a reculé de 3,7%. Celui des semi-conducteurs .SOX a légèrement baissé de 0,5%. Le seul secteur qui semblait s’en sortir à merveille était l’indice S&P 1500 Aérospatiale et Défense .SPCOMAED . Les fabricants de matériel de guerre ont bondi de 3,1% au cours de la journée. Aucune des entreprises du groupe des « Magnificent Seven », ces méga-capitalisations liées à l’IA, n’a vraiment brillé jeudi. Toutes ont clôturé en baisse, Alphabet GOOGL.O et Tesla

TSLA.O enregistrant les plus fortes baisses après la publication de résultats trimestriels décevants. Leurs actions ont clôturé en baisse de 7,1% et 14,5% respectivement. Les résultats d’Intel INTC.O sont attendus sous peu et devraient apporter un éclairage supplémentaire sur le volet « fabrication de puces » de l’équation de l’IA. Les contrats à terme sur le WTI et le Brent du mois en cours ont clôturé en hausse de 6,2% et 7,0% respectivement, après que le président américain Trump a promis de sanctionner l’Iran pour les attaques des Houthis contre deux pétroliers saoudiens en mer Rouge, signe que la guerre américano-israélienne contre l’Iran s’intensifie et s’étend. Les résultats d’American Express AXP.N , de Verizon VZ.N et de SLB SLB.N sont attendus vendredi matin, clôturant ainsi la deuxième semaine de la saison des résultats du deuxième trimestre. Demain, l’indice PMI flash et les ventes de logements neufs viendront ponctuer une semaine qui a été inhabituellement pauvre en indicateurs économiques. Voici un aperçu des clôtures: (Stephen Culp)

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