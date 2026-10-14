Wall Street s'effondre alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) en forte hausse alimente les anticipations de hausse des taux ; les banques et les valeurs liées à l'IA pèsent sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,30%, S&P 500 -1,10%, Nasdaq -1,66%

* L'inflation américaine a augmenté plus que prévu en septembre

* Bank of America recule après la publication d'un bénéfice en baisse au troisième trimestre

* L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie s'apprête à enregistrer sa plus longue série de baisses depuis novembre 2024

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi)

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté mercredi , les banques ayant reculé après que leurs résultats trimestriels et des données d’inflation élevées ont renforcé les anticipations de hausses des taux d’intérêt, mettant sous pression les bénéficiaires du développement de l’IA, sensibles à la hausse des coûts d’emprunt.

Les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt se prolongeant jusqu’à l’année prochaine ont porté un coup dur à certaines des valeurs ayant le plus progressé sur le marché en 2026.

L’hyperscaler Oracle ORCL.N a perdu 7,8%, tandis que les entreprises de « néocloud » CoreWeave CRWV.O et Nebius

NBIS.O ont chacune chuté de plus de 11%.

Les fabricants de serveurs d’IA Dell DELL.N et HP HPE.N ont perdu respectivement 11,5% et 7,8%, après que Barclays a abaissé la note de ces titres de « surpondérer » à « neutre ».

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également été sous pression, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX s’apprêtant à enregistrer sa sixième séance de baisse consécutive, sa plus longue série de baisses depuismai 2025.

Les craintes d’une hausse des coûts d’emprunt ont été alimentées par des données indiquant que l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis s’était accélérée plus que prévu en septembre, dans un contexte de flambée des prix de l’essence.

Les opérateurs estiment désormais à 60% la probabilité d’une hausse d’un quart de point, contre 21,6% avant la publication de ces chiffres, selon les données compilées par LSEG.

“La question la plus importante est de savoir si le raffermissement de l’inflation sous-jacente suffit à modifier la trajectoire de la Fed. Combiné à la résilience économique persistante, cela suggère que la Fed n’a pas encore achevé sa mission”, a déclaré Seema Shah, stratège en chef mondiale chez Principal Asset Management.

“Nous prévoyons de nouvelles hausses en décembre et début 2027 avant que la Fed puisse être certaine que l’inflation s’inscrit durablement sur la voie du retour à son objectif.”

À 12h30 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 154,07 points, soit 0,30%, à 51.516,03, le S&P 500 .SPX perdait 86,06 points, soit 1,10%, à 7.719,86 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 452,67 points, soit 1,66%, à 26.751,71.

Les marchés ont également digéré une nouvelle série de résultats bancaires. Bank of America BAC.N a reculé de 5,3% après que le bénéfice de l'établissement a chuté au troisième trimestre, celui-ci ayant provisionné 1,2 milliard de dollars pour couvrir des amendes réglementaires, tandis que Morgan Stanley MS.N a reculé de 3,5% malgré une hausse de son bénéfice trimestriel .

L'indice S&P 500 Banks .SPXBK a atteint son plus bas niveau depuis plus de quatre mois, avant de réduire quelque peu ses pertes.

Le gestionnaire d’actifs BlackRock BLK.N a légèrement progressé après avoir annoncé une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre .

En revanche, les secteurs traditionnellement considérés comme défensifs ont progressé, les valeurs des biens de consommation de base .SPLRCS et de la santé .SPXHC enregistrant respectivement une hausse de 1,7% et 2,1%. Les gains enregistrés par ces titres ont limité la baisse du Dow Jones.

La Fed a le temps d’attendre de voir comment les marchés et l’économie évoluent après sa hausse des taux de septembre avant de décider de nouvelles mesures, a déclaré sa vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman.

Les déclarations du président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, ainsi que le “Beige Book” de la Fed, rapport sur la situation économique régionale, sont également attendus en fin de journée.

Entre autres, l’action de Bending Spoons BSP.O a bondi de 40% après que Berkshire Hathaway BRKa.N a investi 330 millions de dollars supplémentaires dans la société propriétaire de Vimeo et d’AOL, un soutien de poids de la part de cet investisseur de premier plan dont les mouvements sont suivis de près par les traders.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 4,42 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 3,78 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 11 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 19 nouveaux plus hauts et 434 nouveaux plus bas.