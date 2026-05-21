Wall Street s'attend à une ouverture en baisse alors que le prix du pétrole bondit en raison de nouvelles craintes concernant l'approvisionnement iranien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,3%, S&P 500 -0,4%, Nasdaq -0,6%

* Walmart recule après avoir maintenu ses objectifs annuels

* Les actions Quantum bondissent alors que les États-Unis s'apprêtent à investir dans ces entreprises en échange de participations

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse jeudi, alors que les prix du pétrole ont bondi à la suite d'un article de Reuters indiquant que le Guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, avait ordonné que l'uranium de qualité quasi militaire du pays ne soit pas exporté, assombrissant les espoirs de progrès dans les négociations entre Washington et Téhéran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de 1,7% à 106,82 dollars le baril. O/R

Le pétrole s'était négocié à la baisse plus tôt dans la séance, prolongeant les pertes enregistrées mercredi, dans un climat d'optimisme quant à la possibilité que les efforts diplomatiques apaisent les tensions. Mais le rapport de Reuters a ensuite laissé entendre que l'Iran durcissait sa position sur l'une des principales exigences de Washington, ravivant les inquiétudes quant à une perturbation prolongée autour du détroit d'Ormuz, une voie cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence a grimpé à4,611%, reprenant sa récente ascension après avoir mis fin mercredi à une série de trois jours de hausse. L'absence de progrès significatifs vers la réouverture du détroit a alimenté les craintes inflationnistes, faisant grimper les rendements et pesant sur les actions.

Les investisseurs ont également analysé une nouvelle série de résultats d'entreprises. L'action Walmart WMT.O a chuté de 2,9% en pré-ouverture après que le plus grand distributeur mondial a maintenu ses objectifs annuels et prévu un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux estimations, dans un contexte économique américain tendu.

"Les prévisions (de Walmart) ont amené les investisseurs à craindre que nous assistions enfin aux effets de la hausse des prix du pétrole et de l’inflation sur les perspectives du secteur de la distribution. C’est donc ce qui pèse aujourd’hui sur les actions", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

L'action de Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, a légèrement reculé de 0,8%, même après que ce géant de l'IA a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street et annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars.

Son titre a bondi de près de 20% depuis le début de l'année, mais le rythme de croissance s'est ralenti, les investisseurs estimant que Nvidia devra faire face à une concurrence plus rude, non seulement de la part des géants de la tech, mais aussi de ses concurrents dans le secteur des puces, notamment Intel

INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

À 8h54 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 153 points, soit 0,31%, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 reculaient de 27,5 points, soit 0,37%. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 166,75 points, soit 0,57%.

Les investisseurs ont également suivi de près SpaceX après que la société a dévoilé mercredi son dossier d'introduction en bourse , donnant au marché un premier aperçu des sommes que le milliardaire Elon Musk consacre à l'IA alors qu'il mise sur la transformation du fabricant de fusées en une entreprise plus large axée sur l'IA.

Sur le plan économique, le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande d'allocations chômage a baissé la semaine dernière, soulignant la résilience continue du marché du travail et donnant à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour rester concentrée sur les risques d'inflation.

Les enquêtes sur l'activité des entreprises, attendues à 9h45 (heure de l'Est), pourraient fournir des indications supplémentaires sur la santé de l'économie américaine.

IBM IBM.N a grimpé de 5,8% alors que l'administration Trump accorde des subventions à une poignée d'entreprises, dont IBM, qui se concentrent sur l'informatique quantique en échange de participations dans certaines d'entre elles.

GlobalFoundries GFS.O a progressé de13,4%, D-Wave Quantum

QBTS.N a bondide 14,5%, Rigetti Computing RGTI.O a gagné13,2% et Infleqtion INFQ.N a progressé de21,5%.

L'action Intuit INTU.O a chutéde 15,9% après que le fabricant de logiciels a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour son logiciel de déclaration d'impôts, TurboTax, et annoncé qu'il allait supprimer 17% de ses effectifs à temps plein.