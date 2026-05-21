Stellantis: Un plan de croissance à €60 mds avec pas moins de 60 nouveaux véhicules

Usine de fabrication de Stellantis à Poissy, près de Paris, France
Stellantis a dévoilé jeudi un nouveau plan stratégique de 60 milliards d'euros passant par le lancement de 60 nouveaux modèles d'ici 2030, de nouveaux investissements technologiques, des partenariats et une meilleure utilisation de ses usines.
Le groupe automobile franco-italo-américain, confronté à de grandes difficultés commerciales et qualité et à des charges massives sur sa stratégie d'électrification, a également annoncé un recentrage de son imposant portefeuille de 14 marques sur Jeep, Ram, Peugeot et Fiat, ainsi que sur sa division de véhicules utilitaires Pro One.
Celles-ci recevront 70% des investissements marques et produits du nouveau plan nommé "FaSTLAne 2030".
(Nora Eckert, avec Giulio Piovaccari à Milan et Gilles Guillaume à Paris, édité par Augustin Turpin)
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