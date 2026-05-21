Stellantis: Un plan de croissance à €60 mds avec pas moins de 60 nouveaux véhicules

Usine de fabrication de Stellantis à Poissy, près de Paris, France

Stellantis a ​dévoilé jeudi un nouveau plan stratégique de 60 milliards d'euros ​passant par le lancement de 60 ​nouveaux modèles d'ici ⁠2030, de nouveaux investissements ‌technologiques, des partenariats et une meilleure utilisation de ses ​usines.

Le ‌groupe automobile franco-italo-américain, confronté ⁠à de grandes difficultés commerciales et qualité et à ⁠des charges ‌massives sur sa stratégie ⁠d'électrification, a également annoncé ‌un recentrage de ⁠son imposant portefeuille de 14 ⁠marques sur ‌Jeep, Ram, Peugeot et Fiat, ​ainsi ‌que sur sa division de véhicules utilitaires Pro ​One.

Celles-ci recevront 70% des investissements marques et ⁠produits du nouveau plan nommé "FaSTLAne 2030".

(Nora Eckert, avec Giulio Piovaccari à Milan et Gilles Guillaume à Paris, édité par ​Augustin Turpin)