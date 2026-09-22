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Wall Street s'attend à ce que l'agent IA de Meta devienne un nouveau moteur de croissance
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 15:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du cours de l'action de mardi au paragraphe 4, de précisions sur les autres agents IA de Meta au paragraphe 16, d'un graphique)

par Shashwat Chauhan

Wall Street se montre désormais optimiste vis-à-vis de Meta Platforms, pariant que son nouvel agent IA, Muse, pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus pour le géant des réseaux sociaux et redéfinir les perspectives de monétisation de l’IA de l’entreprise.

Muse, lancé le 8 septembre, est un assistant IA capable d’envoyer des e-mails, de réserver des voyages et d’effectuer des transactions telles que la vente d’une voiture pour le compte d’un utilisateur. La version de base est gratuite, tandis que les abonnements sont proposés à 20 et 100 dollars par mois pour une utilisation plus intensive.

Depuis son lancement, l’action de Meta Platforms META.O a bondi de plus de 20%, surpassant le groupe des « Magnificent 7 », ces sept grandes entreprises technologiques américaines, sur cette période. La capitalisation boursière de l’entreprise a ainsi augmenté de plus de 200 milliards de dollars, atteignant son plus haut niveau depuis plus de sept mois à la clôture d’hier.

Le titre progressait de 1,5% en début de séance mardi après avoir bondi de plus de 11% lors de la séance précédente.

« Bien qu’il soit encore trop tôt pour se prononcer, nous pensons que Muse a le potentiel de devenir l’application d’IA grand public la plus utilisée depuis ChatGPT », ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note, attribuant le succès précoce de l’application à une forte adéquation produit-marché, à la portée de distribution de Meta et à une formule gratuite qui réduit les barrières à l’essai et à l’utilisation répétée.

L’application Muse, disponible sur iOS et Android mais uniquement aux États-Unis et au Canada, a enregistré 2,8 millions de téléchargements au cours des 12 premiers jours suivant son lancement, selon les données d’Apptopia.

Si l'on compare ces chiffres à ceux des 12 premiers jours de ChatGPT d'OpenAI, Muse affiche 1,8 million de téléchargements contre 1,3 million pour ChatGPT.

Les premières analyses suggèrent que « les fonctionnalités trouvent un écho auprès des utilisateurs, en particulier la capacité de l’agent à exécuter des tâches en plusieurs étapes et des flux de travail avec une intervention limitée de l’utilisateur », ont déclaré les analystes de BofA Global Research.

L’engouement suscité par Muse a déclenché lundi une remontée du secteur technologique à Wall Street, faisant grimper le cours de l’action Meta de plus de 11% et dynamisant les fabricants de puces, notamment AMD AMD.O et Intel INTC.O , AMD franchissant pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière.

« Le marché a perçu Muse comme une aubaine pour le marché des processeurs, qui connaît déjà d’importants goulots d’étranglement », a déclaré Michael O’Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading.

La société de courtage Jefferies a estimé que si Muse parvenait à atteindre 1 milliard d’utilisateurs d’ici fin 2027 et qu’au moins 3% d’entre eux passaient à une version payante, cela pourrait générer un chiffre d’affaires annualisé de 10,8 milliards de dollars; la société a ainsi relevé son objectif de cours sur l’action Meta à 875 dollars.

Les analystes d’UBS Global Wealth Management ont indiqué dans une note que Muse, de Meta, fournissait « les premiers indices montrant que les agents IA grand public pourraient connaître une large adoption, offrant ainsi de nouvelles opportunités de monétisation de l’IA au-delà des applications d’entreprise ».

Sur les 64 sociétés de courtage qui couvrent l’action Meta, 57 lui attribuent la recommandation « acheter » ou mieux, avec un objectif de cours médian de 760 dollars, selon les données compilées par LSEG.

« Avant Muse, les investisseurs avaient complètement écarté l’idée que Meta soit capable de lancer un agent IA personnalisé destiné au grand public, privilégiant plutôt (Alphabet) », ont déclaré les analystes de Jefferies, dirigés par Brent Thill.

Le Muse Spark de Meta fait suite à une série de revers rencontrés l’année dernière avec ses modèles Llama 4, notamment des critiques concernant les résultats des tests de performance communiqués pour les premières versions.

Valeurs associées

ALPHABET-A
356,0850 USD NASDAQ +0,31%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
618,6250 USD NASDAQ +0,50%
INTEL
122,0600 USD NASDAQ +0,23%
META PLATFORMS
748,5900 USD NASDAQ +0,99%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2026 à 15:40:24.

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