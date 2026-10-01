Wall Street s'apprête à ouvrir en hausse : les gains du secteur technologique compensent les inquiétudes sur le marché obligataire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,19%, le S&P en hausse de 0,23%, le Nasdaq en hausse de 0,38%

* Les perspectives de Micron stimulent les transactions liées à l'IA et les valeurs du secteur des puces électroniques

* Constellation en hausse après la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité de 20 ans avec Amazon

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2002

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en haussejeudi, soutenus par les gains des valeurs des semi-conducteurs et des cabinets de conseil, alors même que les inquiétudes liées à l'inflation et à l'endettement public croissant poussaient les rendements des bons du Trésor à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Les prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes de Micron Technology MU.O et les engagements clients de 32 milliards de dollars dans le cadre de ses contrats d’approvisionnement ont renforcé la confiance dans le secteur de l’IA.

Bien que l’engouement pour l’IA continue d’alimenter Wall Street, la flambée des rendements des bons du Trésor met à l’épreuve l’appétit des investisseurs pour les actions fortement valorisées, alors que l’inflation et les emprunts publics maintiennent les inquiétudes liées aux taux d’intérêt au centre des préoccupations.

"Le marché obligataire pèse lourdement sur la majorité des actions. Il n’a toutefois pas autant d’impact sur les titres qui ont les pondérations les plus élevées dans les indices", a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

L'action Nvidia NVDA.O a progressé de 0,7% en pré-ouverture, tandis que celle de Lam Research LRCX.O a gagné 1,3%. L'action Micron a toutefois reculé d'environ 0,9% après avoir presque quadruplé cette année.

Accenture ACN.N a bondi de 17,7% après que le cabinet de conseil a annoncé une prévision de croissance de son chiffre d’affaires annuel supérieure aux estimations, entraînant dans son sillage ses pairs. Cognizant CTSH.O a grimpé de 7,9%, tandis que la valeur de référence IBM IBM.N a progressé de 5,6%.

Les marchés obligataires mondiaux ont subi de nouvelles pressions, la hausse des coûts de l’énergie et les investissements massifs dans les infrastructures d’IA renforçant les anticipations d’un maintien des taux d’intérêt à des niveaux élevés.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR a atteint 5,3423%, son plus haut niveau depuis 2002 , au lendemain d’un trimestre qui a été le pire pour les bons du Trésor depuis 1994.

L’indice Cboe VIX, considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street .VIX , a grimpé à son plus haut niveau depuis deux semaines et s’établissait en dernier lieu à 16,39 points.

À 8h56 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 98 points, soit 0,19%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 18 points, soit 0,23%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 117,5 points, soit 0,38%.

Alphabet GOOGL.O a progressé de 1,6% après avoir annoncé son modèle phare d’IA, Gemini 4.

Wall Street a connu un mois de septembre mouvementé, le S&P 500 et le Dow Jones affichant des baisses mensuelles au cours d’un mois historiquement faible pour les actions, tandis que l’engouement pour l’IA a permis au Nasdaq d’enregistrer des gains.

Les chiffres de l’inflation publiés mercredi, plus faibles que prévu, ont tempéré les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt plus tard ce mois-ci, les traders tablant désormais sur une probabilité de 63% que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Toutefois, l’inflation restant supérieure à l’objectif de 2% fixé par la banque centrale, une hausse des taux en décembre restait d’actualité.

Du côté des données, les chiffres hebdomadaires des demandes d’allocations chômage ont montré que les nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis avaient baissé la semaine dernière et que les licenciements avaient diminué en septembre, ce qui suggère que la stabilité du marché du travail s’est maintenue, même si les employeurs restaient prudents quant à l’augmentation des embauches.

Toutefois, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis , Neel Kashkari a déclaré que le marché de l’emploi n’était pas un facteur clé de l’inflation et qu’il ne serait pas nécessaire que le marché du travail subisse des tensions pour que la banque centrale atteigne son objectif d’inflation.

Les commentaires des responsables de la politique monétaire Thomas Barkin, Christopher Waller, Philip Jefferson, Michelle Bowman et Lorie Logan pourraient apporter des indications supplémentaires sur l’orientation de la politique monétaire.

Parmi les autres titres, Constellation Energy CEG.O a progressé de 2,5% après que le fournisseur d’énergie a signé un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans avec Amazon.com AMZN.O .

Rocket Lab RKLB.O a gagné de 4,3% après que l’entreprise spatiale a décroché son plus gros contrat de lancement commercial jamais signé pour sa fusée Electron, un contrat portant sur 20 lancements avec Synspective.