Wall Street s'apprête à ouvrir en demi-teinte avec Powell sous les feux de la rampe pour les perspectives de taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures: Dow en hausse de 0,1%, S&P 500 en baisse de 0,03%, Nasdaq en baisse de 0,04%

Boeing en hausse grâce à un accord avec l'Ouzbékistan et à une commande potentielle de la Chine

Les actions de Kenvue rebondissent, les affirmations de Trump sont repoussées

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en demi-teinte mardi, le récent rallye alimenté par la technologie faisant une pause, tandis que les investisseurs attendaient les remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur l'économie, dans un contexte de signaux contradictoires de la part des décideurs de la banque centrale.

Les commentaires de M. Powell pourraient être cruciaux pour façonner les attentes en matière de taux d'intérêt à un moment où la réduction des taux de la Fed la semaine dernière a fait grimper les actions et où les investisseurs espèrent de nouvelles réductions pour soutenir le rallye.

Certains responsables plaident pour des réductions mesurées à l'avenir afin de maîtriser l'inflation. Mais le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a déclaré lundi que la banque centrale risquait de nuire au marché de l'emploi si elle se retenait, soulignant la corde raide à laquelle la Fed est confrontée pour trouver un équilibre entre l'inflation et les pressions du marché de l'emploi.

"Le marché prévoit deux réductions supplémentaires cette année. Cela pourrait potentiellement être remis en cause si la Fed se montre un peu plus optimiste cette semaine, en particulier de la part de M. Powell", a déclaré Charlie Ripley, stratégiste d'investissement senior pour Allianz Investment Management.

À 8h21 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 43 points, soit 0,09%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 2 points, soit 0,03% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 3 points, soit 0,01%.

Une lecture de septembre de S&P Global's flash manufacturing PMI est attendue après l'ouverture des marchés. Les commentaires de Michelle Bowman, gouverneure de la Fed, et de Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, seront également analysés.

La résistance de Wall Street en septembre, mois historiquement faible pour les actions, s'explique en partie par la vigueur des valeurs technologiques et le regain d'optimisme concernant les échanges liés à l'intelligence artificielle.

"Les entreprises qui s'en sortent le mieux dans le S&P 500 sont liées à l'intelligence artificielle. Cela ne semble pas près de s'arrêter", a déclaré M. Ripley.

Certains analystes se sont toutefois inquiétés des valorisations excessives des actions. Nvidia NVDA.O a perduprès de 1 % dans les échanges avant bourse mardi, après avoir atteint un record intrajournalier lors de la séance précédente.

D'autres ont affirmé que les marchés pourraient maintenir leurs multiples actuels si la prochaine saison des bénéfices se déroule sans problème.

"Une Fed accommodante et une économie qui s'accélère en 2026 devraient permettre au marché de maintenir son multiple actuel, laissant la croissance des bénéfices stimuler les gains continus des actions américaines", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Au cours des 40 dernières années, le S&P 500 a généré un rendement médian de 15 % sur 12 mois lorsque la Fed a recommencé à réduire ses taux dans un contexte de croissance économique continue.

Cependant, l'incertitude autour de la politique de l'administration Trump continue de poser des risques. Kenvue

KVUE.N , le fabricant du médicament populaire Tylenol, a augmenté de 4,6% avant la mise sur le marché , mais ne s'est pas encore complètement remis d'un plongeon de 7,5% lundi lorsque le président américain a lié l'autisme à l'utilisation des vaccins pour enfants et à la prise de Tylenol par les femmes lorsqu'elles sont enceintes.

Boeing BA.N a gagné 2,3% avant la cloche après avoir obtenu une commande de la compagnie Uzbekistan Airways d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars, tandis que les pourparlers pour une commande chinoise sont en cours.

Lam Research LRCX.O a chuté de 1,7 % après que KeyBanc a abaissé la note du fournisseur d'outils de fabrication de puces de "surpondération" à "pondération sectorielle".

Les investisseurs seront également attentifs aux perturbations potentielles liées à la réglementation sur les visas H-1B, en particulier dans les entreprises technologiques américaines.