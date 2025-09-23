 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Les instituts économiques relèvent leurs prévisions de croissance pour 2025
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 16:29

Un drapeau allemand devant le bâtiment du Reichstag à Berlin

Un drapeau allemand devant le bâtiment du Reichstag à Berlin

Les instituts économiques allemands ont relevé leurs prévisions de croissance pour la plus grande économie européenne en 2025, à 0,2%, et ont prévu des rebonds de 1,3% en 2026 et de 1,4% en 2027, selon des sources au fait de la question.

Ils avaient anticipé une croissance de 0,1% pour cette année et de 1,3% pour l'année prochaine dans leurs prévisions précédentes, publiées en avril, dans lesquelles ils n'avaient pas encore donné d'indications pour 2027.

Ces prévisions avaient pris en compte les premiers droits de douane américains sur l'acier, l'aluminium et les voitures.

La hausse des droits de douane décidée par le président américain Donald Trump pourraient mettre l'Allemagne - déjà la seule économie du G7 à s'être contractée au cours des deux dernières années - sur la voie d'une troisième année de récession pour la première fois dans son histoire d'après-guerre.

(Reportage Klaus Lauer et Holger Hansen, rédigé par Miranda Murray, version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump à l'ONU, à New York, le 25 septembre 2019 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:53 

    Donald Trump a lancé mercredi une attaque désinhibée contre les Nations unies comme contre l'Europe, appelant le monde entier à suivre son agenda anti-immigration et climato-sceptique. En 2018, le discours plein de vantardise du président américain avait suscité ... Lire la suite

  • L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:34 

    Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles ... Lire la suite

  • A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    information fournie par AFP Video 23.09.2025 17:23 

    Une centaine d'ambulances pour plus de 20 millions d'habitants : à Lagos, il n'est pas rare de mourir avant l'arrivée des secours ou coincé dans les embouteillages monstres qui paralysent la capitale économique du Nigeria.

  • ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Budget/collectivités: "Ce qui est proposé est une folie", alertent les intercommunalités
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.09.2025 17:16 

    Le projet de budget pour 2026 présenté mi-juillet par le gouvernement démissionnaire est "une folie", a déclaré mardi le président d'Intercommunalités de France, demandant au nouveau Premier ministre de "revoir sa copie". "Ce qui est proposé est une folie. Passer ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank