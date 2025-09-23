La valeur du jour à Wall Street - Nvidia investira jusqu'à 100 milliards de dollars pour bâtir l’infrastructure géante d’OpenAI

(AOF) - Nvidia (-1,63% à 180,62 dollars) et OpenAI, ont annoncé hier la signature d'une lettre d'intention pour nouer un " partenariat stratégique historique ". Celui-ci vise à " déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour construire l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI ". En repli ce jour, le titre de Nvidia avait progressé la veille de près de 4%, après cette annonce de grande ampleur. Pour soutenir ce déploiement, y compris les capacités des centres de données et d'alimentation électrique, Nvidia a l'intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI.

Le spécialiste américain des semi-conducteurs a l'intention d'investir ce montant à mesure que ses nouveaux systèmes seront déployés.

Le premier gigawatt de systèmes Nvidia sera déployé au cours du second semestre 2026 sur la plateforme Vera Rubin de Nvidia.

Selon l'agence Bloomberg, cet investissement s'échelonnera en plusieurs étapes. Nvidia débourserait les 10 premiers milliards de dollars une fois que l'accord sera bien finalisé (pour l'instant les deux entreprises en sont qu'à l'étape de la lettre d'intention).

Fabricant de l'outil ChatGPT, OpenAI travaillera avec Nvidia en tant que partenaire stratégique privilégié dans le domaine du calcul et des réseaux pour ses projets de développement dans le domaine de l'IA.

" Tout commence par le calcul. L'infrastructure informatique sera le fondement de l'économie du futur, et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour créer de nouvelles avancées dans le domaine de l'IA et permettre aux particuliers et aux entreprises d'en tirer parti à grande échelle ", a déclaré Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI, au sujet de cette annonce.

De son côté, Jensen Huang, PDG de Nvidia souligne que " ce partenariat en matière d'investissement et d'infrastructure marque une nouvelle avancée majeure : le déploiement de 10 gigawatts pour alimenter la prochaine ère de l'intelligence artificielle. "

Toutefois, cet accord pourrait faire l'objet d'un examen antitrust. Le ministère de la Justice et la Commission fédérale du commerce aux États-Unis ont conclu un accord mi-2024 ouvrant la voie à de possibles enquêtes sur les rôles de Microsoft, OpenAI et Nvidia dans l'industrie de l'IA.

Ce partenariat vient compléter le travail approfondi déjà mené par OpenAI et Nvidia avec un vaste réseau de collaborateurs, notamment Microsoft, Oracle, SoftBank et les partenaires du projet Stargate (projet visant à bâtir les infrastructures physiques et virtuelles pour porter la prochaine génération d'IA).

Ce partenariat de Nvidia avec OpenAI intervient après l'investissement de 5 milliards de dollars de la multinationale américaine de technologie dans Intel, contre 4% du capital du fabricant de microprocesseurs.

Intel et Nvidia vont développer conjointement plusieurs générations de puces personnalisées pour les centres de données et les PC. Les deux sociétés souhaitent combiner les forces de Nvidia dans l'IA et le calcul accéléré, avec les technologies CPU x86 leader d'Intel et son écosystème.

