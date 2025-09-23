 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 862,50
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - Nvidia investira jusqu'à 100 milliards de dollars pour bâtir l’infrastructure géante d’OpenAI
information fournie par AOF 23/09/2025 à 16:44

(AOF) - Nvidia (-1,63% à 180,62 dollars) et OpenAI, ont annoncé hier la signature d'une lettre d'intention pour nouer un " partenariat stratégique historique ". Celui-ci vise à " déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour construire l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI ". En repli ce jour, le titre de Nvidia avait progressé la veille de près de 4%, après cette annonce de grande ampleur. Pour soutenir ce déploiement, y compris les capacités des centres de données et d'alimentation électrique, Nvidia a l'intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI.

Le spécialiste américain des semi-conducteurs a l'intention d'investir ce montant à mesure que ses nouveaux systèmes seront déployés.

Le premier gigawatt de systèmes Nvidia sera déployé au cours du second semestre 2026 sur la plateforme Vera Rubin de Nvidia.

Selon l'agence Bloomberg, cet investissement s'échelonnera en plusieurs étapes. Nvidia débourserait les 10 premiers milliards de dollars une fois que l'accord sera bien finalisé (pour l'instant les deux entreprises en sont qu'à l'étape de la lettre d'intention).

Fabricant de l'outil ChatGPT, OpenAI travaillera avec Nvidia en tant que partenaire stratégique privilégié dans le domaine du calcul et des réseaux pour ses projets de développement dans le domaine de l'IA.

" Tout commence par le calcul. L'infrastructure informatique sera le fondement de l'économie du futur, et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour créer de nouvelles avancées dans le domaine de l'IA et permettre aux particuliers et aux entreprises d'en tirer parti à grande échelle ", a déclaré Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI, au sujet de cette annonce.

De son côté, Jensen Huang, PDG de Nvidia souligne que " ce partenariat en matière d'investissement et d'infrastructure marque une nouvelle avancée majeure : le déploiement de 10 gigawatts pour alimenter la prochaine ère de l'intelligence artificielle. "

Toutefois, cet accord pourrait faire l'objet d'un examen antitrust. Le ministère de la Justice et la Commission fédérale du commerce aux États-Unis ont conclu un accord mi-2024 ouvrant la voie à de possibles enquêtes sur les rôles de Microsoft, OpenAI et Nvidia dans l'industrie de l'IA.

Ce partenariat vient compléter le travail approfondi déjà mené par OpenAI et Nvidia avec un vaste réseau de collaborateurs, notamment Microsoft, Oracle, SoftBank et les partenaires du projet Stargate (projet visant à bâtir les infrastructures physiques et virtuelles pour porter la prochaine génération d'IA).

Ce partenariat de Nvidia avec OpenAI intervient après l'investissement de 5 milliards de dollars de la multinationale américaine de technologie dans Intel, contre 4% du capital du fabricant de microprocesseurs.

Intel et Nvidia vont développer conjointement plusieurs générations de puces personnalisées pour les centres de données et les PC. Les deux sociétés souhaitent combiner les forces de Nvidia dans l'IA et le calcul accéléré, avec les technologies CPU x86 leader d'Intel et son écosystème.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NVIDIA
180,0200 USD NASDAQ -1,96%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2025 à 16:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank