Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse en raison de l'incertitude liée à la désescalade au Proche-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 0,85%, S&P 500 0,92%, Nasdaq 1,13%

* Jefferies plonge après avoir publié un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

* L'OCDE met en garde contre la guerre en Iran qui compromet l'amélioration de la croissance mondiale

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage en ligne avec les estimations

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont indiqué une ouverture en baisse jeudi après les gains de la session précédente, les investisseurs restant prudents quant aux développements au Moyen-Orient tout en évaluant les perspectives de désescalade dans le conflit.

Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran cherchait désespérément à conclure un accord pour mettre fin aux combats, contredisant le ministre iranien des affaires étrangères, qui a déclaré que Téhéran examinait une proposition américaine mais n'avait pas l'intention d'organiser des pourparlers pour mettre fin à la guerre.

Les signaux contradictoires envoyés par les deux parties ont laissé les marchés sur le qui-vive, alors que les espoirs d'une percée pour rétablir la navigation dans le détroit crucial d'Ormuzrestaient incertains.

"En entendant beaucoup de choses différentes, le marché essaie de comprendre exactement ce qui se passe. Nous surveillons les prix du pétrole... Nous restons un peu prudents parce que certains des scénarios de baisse ne sont pas bons pour l'économie mondiale", a déclaré Jack Herr, analyste principal des investissements chez GuideStone.

"Mais dans l'ensemble, si nous parvenons à résoudre rapidement ce problème, la toile de fond pour une autre bonne année sur le marché est là, avec certains des fondamentaux et des chiffres de croissance, nous voyons que les bénéfices ont été assez forts."

À 8:37 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 397 points, soit 0,85%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 61,25 points, soit 0,92% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 275,25 points, soit 1,13%.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse mercredi après que Washington a fait une proposition à l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan, tandis que les commentaires des responsables iraniens ont suggéré que Téhéran pourrait être ouvert à des offres diplomatiques, même s'il a publiquement nié toute négociations en cours.

L'escalade du conflit au Moyen-Orient a détourné l'économie mondiale d'une trajectoire de croissance plus forte, a averti l'OCDE jeudi, la fermeture du détroit d'Ormuz menaçant de faire grimper l'inflation en flèche.

Les banques centrales ont été mises dans une situation difficile en ce qui concerne les taux d'intérêt, les acteurs du marché monétaire ne prévoyant plus d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année. Selon l'outil FedWatch du CME Group, deux baisses de taux étaient attendues avant l'éclatement du conflit iranien.

Selon les économistes interrogés par Reuters, le nombre de nouveaux Américains ayant demandé des allocations de chômage a augmenté de 21 000 au cours de la semaine qui s'est achevée le 21 mars, ce qui est conforme aux estimations.

Les commentaires des responsables de la Réserve fédérale Lisa Cook, Stephen Miran, Michael Barr et Philip Jefferson seront également analysés au cours de la journée.

Parmi les valeurs individuelles, Jefferies Financial JEF.N a chuté de 1,1% dans les échanges avant bourse, après que la banque d'investissement ait manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du premier trimestre en raison de pertes sur des prêts à des sociétés en faillite.

Les actions d'Olaplex Holdings OLPX.O ont bondi de51% après que le groupe allemand Henkel HNKG.DE ait accepté d'acheter la marque de soins capillaires dans le cadre d'un accord de 1,4 milliard de dollars.

Les actions des sociétés aurifères cotées aux États-Unis ont reculé, le prix des lingots ayant baissé de plus de 2 %. Newmont

NEM.N a glissé de 3,4%, Sibanye Stillwater SBSW.N a perdu 4,8% et Harmony Gold HMY.N a perdu 4,1%.