Carrefour mise sur les courses assistées par l'IA avec une appli sur ChatGPT

( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

Carrefour a lancé une application sur ChatGPT permettant de composer des paniers de courses à partir de son offre, une première pour un distributeur alimentaire européen, a annoncé jeudi le groupe français qui mise sur l'intelligence artificielle pour gagner des parts de marché.

Deuxième distributeur alimentaire en France, Carrefour a fait son apparition sur le catalogue d'applications de l'outil d'IA générative d'OpenAI, aux côtés d'autres acteurs comme Booking ou encore, le mois dernier, le site français Leboncoin.

Les utilisateurs de ChatGPT, une fois connectés à cette appli Carrefour, pourront échanger avec le robot conversationnel "pour obtenir des idées de recettes, vérifier la disponibilité d'un produit en rayon", composer un panier de courses ou encore "choisir un mode de livraison", précise l'enseigne dans un communiqué.

En revanche, la commande devra être finalisée et réglée sur Carrefour.fr, où un compte personnel doit être créé.

Le paiement via ChatGPT n'est pas au programme, OpenAI ayant récemment "abandonné" cette fonctionnalité, a précisé à l'AFP Emmanuel Grenier, directeur commerce en ligne, données et transformation numérique du groupe Carrefour.

Le distributeur souhaite ainsi "toucher les 26 millions d'utilisateurs de ChatGPT en France et leur proposer une expérience d'achat plus fluide, rapide et personnalisée", assure le groupe.

L'IA est l'un des principaux piliers du plan stratégique dévoilé en février par le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, qui vise 25% de parts de marché en France en 2030, contre 22% actuellement selon Kantar Worldpanel.

"Partout où on a des contacts clients, on y met de l'intelligence artificielle", résume M. Grenier, rappelant que Carrefour a lancé dès 2023 sur son site un robot conversationnel (le chatbot Hopla) adossé sur ChatGPT.

Le groupe a également annoncé début 2026 un partenariat majeur avec Google, qui doit permettre à terme aux clients de faire leurs courses via l'agent IA de ce groupe (Gemini).

Selon une étude Odoxa pour la Fédération de l'e-commerce (Fevad) dévoilée en février, un tiers des "cyberacheteurs" français utilisent l'IA lors d'achats en ligne.