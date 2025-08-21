Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse avec la réunion de la Fed en ligne de mire ; Walmart glisse

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,39%, S&P 500 0,36%, Nasdaq 0,37%

Walmart revoit à la hausse ses prévisions annuelles; les actions chutent

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis atteignent leur plus haut niveau depuis juin

Coty chute suite à de faibles prévisions de dépenses américaines

Boeing progresse grâce à un rapport annonçant la vente d'avions à réaction à la Chine

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse jeudi, les investisseurs se montrant prudents avant la conférence de trois jours de la Réserve fédérale à Jackson Hole, tandis que les résultats trimestriels du distributeur à grande surface Walmart n'ont guère contribué à stimuler le sentiment.

Walmart WMT.N a augmenté son chiffre d'affaires et son bénéfice pour l'année fiscale, grâce à une forte demande de la part des consommateurs de tous niveaux de revenus. Mais ses actions ont chuté de 2,5 % dans les échanges de pré-marché.

Les "résultats sont en fait assez bons dans l'ensemble. Je pense simplement qu'ils arrivent sur un marché qui a pris des risques cette semaine", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

Les rapports d'autres détaillants tels que Target TGT.N et Home Depot HD.N en début de semaine ont peint une image mitigée , tandis que les valeurs technologiques telles que Nvidia, AMD, Palantir et Meta ont connu une forte baisse.

Ce repli est le signe que les investisseurs craignent que les actions, qui ont grimpé en flèche depuis le creux d'avril, soient désormais surévaluées, tandis que l'ingérence croissante de Washington dans le secteur a également suscité l'inquiétude.

Toutefois, selon le Stock Trader's Almanac, le repli pourrait également être le résultat d'une réduction de l'exposition des investisseurs aux actions au cours d'une période traditionnellement difficile pour les actions.

"Bien que les acheteurs de titres soient intervenus pour stabiliser le marché, il est trop tôt pour exclure une nouvelle chute des méga-capitalisations technologiques", a déclaré Raffi Boyadjian, analyste principal du marché chez le courtier XM.

Dans les échanges avant bourse, Advanced Micro Devices

AMD.O et Palantir PLTR.O étaient légèrement en hausse, tandis que Meta META.O perdait 0,7% et Nvidia NVDA.O glissait de 0,3%.

À 08:43 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 176 points, soit 0,39%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 22,75 points, soit 0,36% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 85,75 points, soit 0,37%.

Boeing BA.N a gagné 1,7% après qu'un rapport ait suggéré que le fabricant d'avions était en pourparlers pour vendre jusqu'à 500 jets à la Chine, tandis que Coty COTY.N a chuté de 19% après que le fabricant de produits de beauté ait prévu une baisse des ventes pour le trimestre en cours en raison de la faiblesse des dépenses américaines.

Cette semaine, les projecteurs sont braqués sur le symposium annuel de la Fed, où le président Jerome Powell doit s'exprimer vendredi à 10 heures (heure de l'Est). Les traders sont à l'affût de tout commentaire de Powell qui signalerait une baisse des taux d'intérêt en septembre suite à la récente faiblesse du marché de l'emploi.

Un rapport hebdomadaire a montré jeudi que le nombre de demandes d'emploi a augmenté le plus depuis environ trois mois la semaine dernière.

Le compte rendu de la réunion de juillet de la banque centrale indique que les décideurs politiques ont adopté un ton prudent et prévoient de s'y tenir jusqu'à ce qu'ils puissent évaluer pleinement l'impact de l'incertitude commerciale sur l'économie.

Cette prudence a incité les opérateurs à réduire les probabilités d'une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base en septembre à 79 %, contre 99,9 % la semaine dernière, selon les données compilées par LSEG.

Sur le plan commercial, les États-Unis et l'Union européenne ont finalisé jeudi l'accord-cadre qu'ils avaient conclu le mois dernier.