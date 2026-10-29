Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse alors que les résultats d'Alphabet ravivent les craintes concernant les dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,24 %, S&P 500 -0,4 %, Nasdaq -1,22 %

* Alphabet pourrait perdre plus de 450 milliards de dollars de capitalisation boursière si ses pertes se confirment

* Microsoft en hausse grâce à la croissance de son activité cloud et à ses flux de trésorerie qui lui offrent un répit

* Les valeurs du secteur des logiciels reculent après la publication des résultats de Fortinet et ServiceNow

(Le point avant l'ouverture des marchés américains)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les actions américaines s'apprêtaient à ouvrir en baisse jeudi, les résultats d'Alphabet ayant ravivé les inquiétudes concernant la flambée des coûts liés à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs évaluaient les dernières données sur l'inflation après la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d'intérêt inchangés.

L'action Alphabet GOOGL.O a chuté de 11,5 % en pré-ouverture, ce qui pourrait faire perdre à l'entreprise plus de 450 milliards de dollars de capitalisation boursière si cette baisse se confirme, après la publication de résultats décevants dans le domaine de la publicité liée aux recherches et d'une forte augmentation de la consommation de trésorerie due à l'accélération des dépenses liées à l'IA.

Le recul de la société mère de Google représentait la majeure partie des plus de 660 milliards de dollars de capitalisation boursière que l’indice Nasdaq-100 .NDX était en passe de perdre si les pertes actuelles se maintenaient.

“Les effets positifs de l’IA doivent se maintenir dans les années à venir, sinon les investisseurs d’Alphabet (et d’autres hyperscalers) finiront par réévaluer les multiples à mesure que les bénéfices nets s’amenuiseront”, a déclaré Anders Bylund, analyste technologique chez The Motley Fool.

Microsoft MSFT.O a toutefois progressé de 1,8 % après que la société a annoncé un flux de trésorerie nettement supérieur aux prévisions et prévu une forte croissance de son activité cloud. L’action a toutefois réduit ses gains à la suite d’articles parus dans la presse indiquant que la société prévoyait de lever au moins 25 milliards de dollars via sa première émission d’obligations notées « investment grade » aux États-Unis depuis plus de neuf ans.

L'enthousiasme des investisseurs pour le secteur de l'IA a été tempéré ce mois-ci par la crainte que les dépenses financées par l'endettement soient plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d'emprunt augmentent. L'annonce par Anthropic

ANT.O de son dépôt de dossier d'introduction en bourse aux États-Unis lundi a offert un répit de courte durée, avant que ces craintes ne refassent surface.

Par ailleurs, les données publiées jeudi ont montré que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles avait augmenté conformément aux estimations des économistes interrogés par Reuters. Une autre publication a révélé que l’économie américaine avait connu une croissance plus rapide que prévu au troisième trimestre.

“La combinaison d’une croissance économique toujours très forte et résiliente, associée à une inflation et à des prix s’éloignant davantage de l’objectif de la Fed, renforce l’idée selon laquelle le mois d’octobre a constitué une pause plutôt qu’un statu quo pour la Fed”, a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

La Fed a, comme prévu, maintenu ses taux d’intérêt inchangés mercredi, choisissant de reporter toute modification des coûts d’emprunt jusqu’après les élections de mi-mandat américaines de la semaine prochaine.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s’attendent largement à ce que la banque centrale américaine relève ses taux lors de sa prochaine réunion en décembre.

À 8 h 48 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 129 points, soit 0,24 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 de 31,5 points, soit 0,4 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 de 366 points, soit 1,22 %.

Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, citons la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O , en baisse de 26,1 % après avoir publié ses résultats du troisième trimestre. L’éditeur de logiciels ServiceNow NOW.N a chuté de 18,7 % après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre. Ces résultats ont également pesé sur l’ensemble des entreprises du secteur des logiciels.

Caterpillar CAT.N a reculé de 11,4 % après que la société a maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , ce qui a soulevé des questions quant à la durée pendant laquelle l’essor des centres de données pourra soutenir la croissance des équipements de production d’électricité, tandis que le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a progressé de 5,6 % après avoir annoncé un chiffre d’affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street.

Marvell Technology MRVL.O a reculé de 12,1 % après que des médias ont rapporté que la société était en négociations avancées en vue d’acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O . L’action Lumentum a quant à elle progressé de 7,1 %.

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble était également en baisse, avec Nvidia NVDA.O en recul d’environ 0,8 %, AMD AMD.O en baisse de 2,7 % et Intel INTC.O en recul de 3,3 %.

Intel INTC.O et Amazon AMZN.O font partie des grandes entreprises technologiques qui doivent publier leurs résultats jeudi après la clôture des marchés.