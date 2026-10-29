La BCE prévoit une hausse des taux en décembre, suivie d'une pause

Décision de la BCE sur les taux d'intérêt de la zone euro à Francfort

Les responsables ‌de la Banque centrale européenne (BCE) prévoient de relever les taux ​d'intérêt en décembre face à une inflation qui reste élevée, puis de marquer une pause, la récente hausse des ​rendements obligataires devant à son tour peser sur la croissance et les ​prix, ont indiqué trois sources ⁠à Reuters.

L'institut de Francfort a, comme prévu, laissé ‌jeudi ses taux directeurs inchangés après deux hausses cette année, sans pour autant exclure une nouvelle ​hausse des coûts ‌d'emprunt en décembre, en soulignant que les ⁠risques d'inflation liés à l'énergie s'accentuaient.

Trois responsables qui se sont entretenus avec Reuters après la réunion ont déclaré qu'une ⁠hausse de ‌25 points de base était pratiquement certaine pour ⁠la réunion de décembre, sauf effondrement soudain des ‌prix de l'énergie.

Ce plan correspond aux prévisions du ⁠marché, qui n'ont pratiquement pas évolué après les ⁠annonces de ‌politique monétaire de ce jeudi.

La banque centrale devrait toutefois marquer ​une pause à partir ‌de ce moment-là, car les estimations de la BCE publiées avant la dernière ​réunion ont montré que la récente flambée des rendements obligataires réduirait la croissance économique de 100 ⁠points de base au total et l'inflation de 90 points de base en 2027 et 2028, par rapport aux prévisions publiées en septembre.

Un porte-parole de la BCE a refusé de commenter.

(Reportage Francesco Canepa ; version française Diana Mandia, édité ​par Zhifan Liu)