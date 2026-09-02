Wall Street s'apprête à mettre fin à une série de trois jours de baisse, les actions retrouvant un peu de leur éclat

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(Mise à jour sur les échanges en milieu d'après-midi, avec l'ajout d'un commentaire d'un investisseur)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,51%, S&P 500 +0,49% et Nasdaq +0,38%

* Les investisseurs surveillent les tensions avec l'Iran

* Dell bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

* Brown-Forman progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au premier trimestre

par Stephen Culp et Niket Nishant

Wall Street a regagné du terrain mercredi, amorçant un rebond partiel après trois jours consécutifs de baisse, les investisseurs recherchant des opportunités parmi les actions et les secteurs qui auraient pu être survendus dans le contexte récent d’aversion au risque.

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous enregistré une légère hausse, l'indice Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites capitalisations, devançant légèrement ses homologues à plus forte capitalisation.

Au niveau sectoriel, les compagnies aériennes .SPCOMAIR , les sociétés minières d’or et d’argent .XAU et les banques régionales .KRB ont mené la danse, tandis que le secteur des logiciels et des services .SPLRCIS , considéré comme susceptible de subir de plein fouet les bouleversements liés à l’intelligence artificielle, a clairement sous-performé.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a largement alimenté les hausses boursières depuis le début de l’année mais a perdu près d’un quart de sa valeur depuis fin juin, était en hausse, le fabricant de puces Broadcom AVGO.O devant publier ses résultats du deuxième trimestre après la clôture.

"Hier, tout le monde s’inquiétait du rendement obligataire et (de la guerre en Iran) au Moyen-Orient, ce qui pesait sur le marché", a déclaré Michael Monaghan, gestionnaire de portefeuille chez Founder ETFs à Dallas. "Aujourd’hui, les investisseurs ne s’y intéressent plus."

"Tout le monde cherche des raisons pour lesquelles les actions liées à l’IA ne vont pas continuer à monter, et les investisseurs explorent le marché à la recherche d’autres secteurs où placer leur argent", a ajouté Monaghan. "Mais en fin de compte, tout indique que le secteur de l’IA reste très solide."

Nvidia NVDA.O , le fabricant de puces à la pointe de la vague de l’IA, a progressé de 3,4%, tandis que Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O ont respectivement gagné 1,3% et 1,8%.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 270,05 points, soit 0,51%, à 53.036,93, le S&P 500 .SPX a gagné 37,10 points, soit 0,49%, à 7.668,57 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 100,11 points, soit 0,38%, à 26.199,89.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui des matériaux .SPLRCM a enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que le secteur de l'immobilier .SPLRCR a été le seul à afficher une baisse en pourcentage.

Alphabet GOOGL.O a légèrement progressé de 0,8% après avoir repoussé une tentative des États-Unis visant à démanteler l'activité de technologie publicitaire de Google.

Le fabricant de matériel informatique Dell DELL.N a progressé de 10,8% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires annuels.

Brown-Forman BFb.N a progressé de 4,5% après que le fabricant du Jack Daniel's a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre.

Uber Technologies UBER.N a gagné 2,2% après que l’application de covoiturage a annoncé qu’elle allait licencier environ 10 % de ses effectifs.

LA VAGUE DE VENTES D'OBLIGATIONS CONTINUE DE TENIR LES MARCHÉS EN HALEINE

Freinant les hausses, la vague mondiale de ventes d’obligations , qui secoue les marchés, s’est poursuivie, alimentée par les craintes d’inflation et la multiplication de la dette publique , et aggravée par l’escalade des tensions au Moyen-Orient, qui a exercé une pression à la hausse sur les prix de l’énergie.

Les États-Unis et l’Iran ont intensifié leurs attaques lors du plus important échange de frappes aériennes depuis juillet , anéantissant les espoirs d’un retour à la table des négociations et augmentant le risque que des hostilités prolongées n’entraînent une inflation systémique et ne contraignent les dirigeants des banques centrales à relever les coûts d’emprunt.

Sur le plan économique , le prestataire de services de gestion de paie ADP a fait état d’une création d’emplois dans le secteur privé inférieure aux prévisions en août, tandis que les nouvelles commandes de biens d’équipement de base ont été révisées à la baisse, ce qui laisse entrevoir un éventuel ralentissement des projets de dépenses des entreprises américaines.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,99 pour 1. On a dénombré 117 nouveaux plus-hauts et 235 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 3.011 titres ont progressé et 1.678 ont reculé, les titres en hausse surpassant les titres en baisse dans un rapport de 1,79 pour 1.

Le S&P 500 a affiché 11 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 9 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 48 nouveaux plus-hauts et 118 nouveaux plus-bas.