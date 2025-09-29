Wall Street s'apprête à grimper, les investisseurs ignorant les propos "faucons" et attendant des éclaircissements sur le shutdown gouvernemental

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,37%, S&P 500 0,49%, Nasdaq 0,65%

Les valeurs du cannabis bondissent après que Trump a approuvé le cannabidiol

Electronic Arts en hausse après un accord de privatisation de 55 milliards de dollars

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en hausse lundi, entamant une semaine potentiellement turbulente sur une base solide, les investisseurs ayant ignoré les remarques "faucons" d'un responsable de la Réserve fédérale et pesé l'impact d'une fermeture du gouvernement.

Les mouvements s'appuient sur les gains de vendredi, lorsqu'une inflation en ligne a maintenu les espoirs de réduction des taux et a fait grimper les trois principaux indices, malgré leurs reculs globaux sur la semaine.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, qui fait partie des responsables les plus "faucons" de la Fed et qui n'a pas pris part au vote sur la politique monétaire cette année, a déclaré que la banque centrale devait maintenir une politique monétaire restrictive afin de freiner l'inflation. Les traders, cependant, tablent sur une probabilité de 91,4 % d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed.

À 08:32 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 174 points, ou 0,37%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 32,5 points, ou 0,49%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 160,3 points, ou 0,65%.

L'attention est maintenant rivée sur l'impasse entre les républicains et les démocrates sur le financement qui a soulevé la perspective d'un shutdown à partir de mercredi, le premier jour de l'année fiscale 2026 du gouvernement américain.

"Je ne pense pas que la fermeture soit le scénario catastrophe", a déclaré Mel Casey, gestionnaire de portefeuille senior chez FBB Capital Partners.

"Il pourrait en fait être l'occasion pour les Républicains de faire passer de nouvelles réductions des dépenses publiques."

Néanmoins, certains analystes ont prévenu qu'un shutdown pourrait retarder la publication de données économiques clés, notamment le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles, et assombrir les perspectives à un moment critique pour les marchés.

La Fed mettant l'accent sur son approche dépendante des données, toute perte de visibilité sur les indicateurs économiques pourrait compliquer les décisions politiques, augmentant les risques, en particulier à un moment où les valorisations des actions sont tendues.

Tout au long de la journée, les investisseurs suivront de près les commentaires de plusieurs autres décideurs de la Fed, notamment John Williams, président de la Fed de New York, Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis, et Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, afin de déceler tout signe d'inquiétude concernant la perte potentielle de visibilité économique en cas de concrétisation d'un shutdown.

L'indice des ventes de logements en attente de l'Association nationale des agents immobiliers (National Association of Realtors) pour le mois d'août est également à l'ordre du jour. Indicateur avancé de l'activité immobilière, le rapport est publié alors que le secteur continue de lutter contre des taux hypothécaires élevés.

Dans les échanges de pré-marché, les actions cotées en bourse des sociétés liées au cannabis ont augmenté , avec Canopy Growth WEED.TO CGC.O et Cronos Group CRON.TO

CRON.O en hausse de 11,9% et 9,5%, respectivement, tandis que Tilray Brands TLRY.O a augmenté de 20%. Dimanche, Trump a partagé une vidéo vantant les avantages pour la santé du cannabidiol dérivé du chanvre.

Electronic Arts EA.O a grimpé de 5,5 % après avoir accepté d'être privatisé dans le cadre d'une transaction de 55 milliards de dollars.

Les actions cotées en bourse de Merus NV MRUS.O ont bondi de 37 % après que la société pharmaceutique danoise Genmab

GMAB.CO a accepté d'acquérir la société biotechnologique néerlandaise pour un montant de 8 milliards de dollars en numéraire.

MoonLake Immunotherapeutics MLTX.O a chuté de 88%, après que la société a annoncé dimanche des résultats mitigés de deux essais en phase avancée de son médicament expérimental contre les maladies de la peau.