Wall Street : s'apprête à finir le trimestre au zénith avec 4 indices/4 positifs
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 22:25
Cette hausse collective des 4 principaux indices US est une preuve que la confiance domine pour aborder cette semaine qui s'annonce riche en données macroéconomiques, tant de l'autre côté de l'Atlantique que sur le vieux continent.
Et il y toujours 3 ou 4 locomotives pour compenser les 'contrariétés' et pousser les indices vers leurs sommets : ce lundi, c'était Robinhood avec +12,3%, Western Digital avec +9,9%, Coinbase +6,8% et Applovin avec +6,4%.
A noter que l'indice 'SOXX' des semiconducteurs a battu dès les 1ers échanges un nouveau record absolu à 272,8$
Sur le plan indiciel, la séance de mardi sera cruciale mais le point culminant de la semaine aux Etats-Unis sera la publication du rapport sur l'emploi de septembre (le 'NFP'), souligne Bank of America, qui anticipe à ce sujet des créations de postes non agricoles stables à 65 000, au-dessus du consensus, et un taux de chômage maintenu à 4,3%.
'Ce rapport sur l'emploi sera sans doute l'élément d'information le plus important pour le FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) d'octobre, mais il existe des risques de publication retardée en cas de fermeture du gouvernement', prévient 'BoA'
Avant cette publication majeure prévue vendredi, sont aussi attendues aux Etats-Unis l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, l'enquête ADP sur l'emploi privé (mercredi) ou encore les indices d'activité PMI et ISM.
Beaucoup de chiffres en perspective mais sur le front obligataire, une nette détente s'amorce sur les T-Bonds US avec -5,8Pts sur le '30 ans' (vers 4,7070%) et de -4,6Pts sur le '10 ans' à 4,1400%.
A lire aussi
-
Donald Trump a décroché lundi un soutien sous conditions de Benjamin Netanyahu à son plan de paix pour Gaza, le Premier ministre israélien se réservant le droit de "terminer le travail" par les armes si le Hamas rejetait la proposition ou en violait les termes. ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a clôturé en hausse lundi, peu chahutée par la possibilité d'une paralysie budgétaire aux Etats-Unis ("shutdown"), à l'entame d'une semaine qui devrait être marquée par la publication de plusieurs indicateurs sur l'emploi. Le Dow Jones a gagné ... Lire la suite
-
Donald Trump a exhorté lundi les démocrates à renoncer à leurs positions afin d'éviter la paralysie de l'Etat fédéral, au moment où les négociations entre les deux camps sont dans l'impasse avant la date limite de mardi soir. Le président américain doit recevoir ... Lire la suite
-
La victoire du parti pro-européen PAS aux législatives de dimanche en Moldavie en dépit de la pression de la Russie constitue "un mandat fort pour le processus d'adhésion" du pays à l'UE, a déclaré lundi la présidente Maia Sandu. "Nous avons montré au monde entier ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer