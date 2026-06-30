Wall Street s'apprête à enregistrer son meilleur trimestre depuis des années, l'appétit pour le risque se maintenant malgré la guerre entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,15 %, S&P 500 +0,55 %, Nasdaq +1,13 %

* Le S&P et le Nasdaq s'apprêtent à enregistrer leur meilleur trimestre depuis 2020

* Les secteurs de l'énergie et de la finance pourraient être des meilleurs paris – BofA

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à clôturer le mois de juin avec leurs plus fortes hausses trimestrielles depuis des années, soulignant la résilience des actions malgré les défis géopolitiques et les craintes inflationnistes.

Les indices S&P 500 .SPX et Nasdaq Composite .IXIC s'apprêtaient à enregistrer leur meilleur trimestre depuis six ans, tandis que l'indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI était en passe d'enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2022.

Les marchés boursiers mondiaux s’apprêtaient également à enregistrer leur meilleur deuxième trimestre depuis six ans, faisant fi du choc pétrolier et des perturbations dans le transport énergétique liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran.

“À moins que nous n’ayons la preuve que le détroit d’Ormuz est à nouveau fermé, ce qui entraînerait des contraintes d’approvisionnement bien plus sévères, je ne suis pas certaine que les tensions géopolitiques soient le facteur déterminant qui influence les marchés boursiers”, a déclaré Gina Martin Adams, stratège en chef des marchés chez HB Wealth.

À 11 h 52 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 80,35 points, soit 0,15 %, à 52.263,09; le S&P 500 .SPX gagnait 41,16 points, soit 0,55 %, à 7.481,59 et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 291,41 points, soit 1,13 %, à 26.111,55.

“Les investisseurs ne voient pas la fin de cette tendance haussière”, a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation, ajoutant que toute vague de ventessemble susciter un “nouvel élan d’achat”.

La récente faiblesse des valeurs technologiques de premier plan pourrait toutefois mettre fin à la série de hausses de deux mois du S&P 500 et du Nasdaq Composite.

Les stratèges de BofA ont indiqué que les secteurs cycliques et axés sur la valeur , tels que l’énergie et la finance, pourraient constituer un meilleur pari à l’approche du second semestre.

Certains analystes s’attendent à ce que la prochaine saison des résultats stimule les actions. Une avancée dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran pourrait également améliorer le sentiment des marchés.

Les traders anticipent toutefois au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale d’ici fin 2026, selon les données compilées par LSEG — ce qui va à l’encontre des anticipations d’assouplissement monétaire formulées en début d’année.

Les offres d’emploi ont légèrement augmenté en mai, tandis que les embauches sont restées faibles, selon les données publiées mardi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires du président de la Fed, Kevin Warsh, lors d’une conférence économique très médiatisée qui se tiendra plus tard dans la journée au Portugal.

L’indice immobilier S&P 500 .SPLRCR a chuté de 1,5 %, constituant le principal frein à l’indice de référence, pénalisé par une baisse de 5,3 % du titre Digital Realty DLR.N après que ce fonds d’investissement immobilier spécialisé dans les centres de données a fixé le prix d’une vente secondaire d’actions.

Six des onze principaux indices sectoriels du S&P 500 étaient dans le rouge.

L'action Concentrix CNXC.O a atteint un plus bas historique après que cette société spécialisée dans l'expérience client a revu à la baisse ses prévisions annuelles concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice ajusté.

AeroVironment AVAV.O a progressé de 15,3 %, suite à une forte hausse de son chiffre d’affaires trimestriel .

L'action Morgan Stanley MS.N a reculé de 1,4 % après que la société de courtage Oppenheimer a abaissé la note des grandes banques d'investissement de Wall Street, recommandant aux investisseurs de réorienter leurs capitaux vers des gestionnaires d'actifs alternatifs.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,09 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,04 pour 1 au Nasdaq.

Ni le S&P 500 ni le Nasdaq Composite n’ont enregistré de nouveaux plus-hauts ou plus-bas sur 52 semaines.