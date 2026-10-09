Wall Street s'apprête à enregistrer des gains hebdomadaires à l'approche de la saison des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,63%, S&P +0,48%, Nasdaq +0,54%

* Delta Air Lines recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

* Apple recule suite à des informations faisant état d'une réduction de la production de composants pour l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max

(Le point sur les échanges de l'après-midi)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Les indices boursiers américains ont globalement progressé vendredi et étaient en passe d’enregistrer des gains hebdomadaires, les investisseurs attendant avec impatience la saison des résultats qui débutera la semaine prochaine.

Les grandes banques, notamment JPMorgan Chase JPM.N , donneront mardi le coup d’envoi de la saison des résultats pour la période juillet-septembre, Wall Street restant optimiste quant à la solidité des résultats qui pourraient permettre à la reprise de se poursuivre malgré un contexte géopolitique instable et des rendements obligataires élevés.

"Les indicateurs techniques du marché s’améliorent, ce qui signifie que le nombre de titres en hausse est en augmentation par rapport aux dernières séances. Nous confirmons la récente cassure à la hausse d’une figure technique de type drapeau haussier", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, s'apprêtait à enregistrer une quatrième semaine consécutive de hausse après avoir atteint des niveaux records plus tôt dans la semaine. Le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI étaient également en passe de terminer la semaine sur une note positive.

À 12 h 14 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 323,25 points, soit 0,63%, à 51.554,89, le S&P 500 .SPX gagnait 37,28 points, soit 0,48%, à 7.802,64 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 145,76 points, soit 0,54%, à 27.339,70.

Les valeurs de croissance à très forte capitalisation ont globalement progressé: Amazon.com AMZN.O a grimpé de 2,8%, Microsoft MSFT.O a gagné 2,2% et Tesla TSLA.O a progressé de 2,1%.

Dix secteurs sur onze ont progressé, l’immobilier .SPLRCR et les biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD menant la danse, avec une hausse supérieure à 1% chacun.

Le S&P 500 et le Nasdaq avaient atteint des niveaux records plus tôt dans la semaine, l’optimisme lié au secteur de l’intelligence artificielle et les espoirs de résultats solides de la part des géants technologiques de Wall Street ayant renforcé l’appétit pour le risque.

Dans le même temps, les cours du pétrole ont légèrement progressé après avoir reculé plus tôt dans la journée. Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son pays n’attaquerait pas l’Iran avant les élections de mi-mandat le mois prochain, apaisant ainsi les craintes liées à l’offre. O/R

Les rendements des bons du Trésor américain sont restés stables, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR se maintenant à 5,25%, tout en restant proche du plus haut niveau atteint depuis 24 ans, à 5,364%, enregistré mercredi.

Parmi les valeurs en baisse, l’indice des services de télécommunications du S&P 500 .SPLRCTS a chuté de 9,7% et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage depuis mars 2020. Ces pertes font suite à l’annonce parle fabricant de fusées et de satellites SpaceX SPCX.O d’un accord visant à acquérir un portefeuille national de fréquences en bande basse, ce qui représente un défi direct pour les géants américains de la téléphonie mobile.

L'action SpaceX a progressé de 1,1%, tandis que les valeurs des opérateurs de télécommunications ont reculé. T-Mobile US

TMUS.O a chuté de 12,2%pour atteindre son plus bas niveau depuis décembre 2023, AT&T T.N a perdu 9,7% et Verizon VZ.N a reculé de 9,1%.

Apple AAPL.O a reculé de 1,7% après la publication d’un article indiquant que le fabricant de l’iPhone avait demandé à certains fournisseurs de réduire la production de composants destinés à ses nouveaux modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, la flambée des coûts des puces mémoire et les hausses de prix freinant la demande des consommateurs.

Delta Air Lines DAL.N a chuté d’environ 2%, la compagnie ayant revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel de près d’un quart, en se basant sur la valeur médiane de la fourchette.

Humana HUM.N , quant à elle, a bondi de 12 , 5 % après que des données du gouvernement américain ont révélé que 95% des membres de l’assureur santé bénéficiaient de formules Medicare Advantage notées quatre étoiles ou plus pour 2027.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,39 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,33 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 5 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 29 nouveaux plus hauts et 147 nouveaux plus bas.