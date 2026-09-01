Wall Street s'apprête à connaître un début de mois de septembre morose, les rendements élevés et les cours du pétrole pesant sur le moral des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,62 %, S&P 500 -0,61 %, Nasdaq -1,20 %

* Les actions entament le mois historiquement le plus faible de l'année

* Le rapport JOLTS est attendu pour donner des indications sur le marché de l'emploi

(Le point avant l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers américains s’apprêtaient à ouvrir en baisse mardi , prolongeantainsi une tendance baissière alors que la hausse des rendements obligataires et des cours du pétrole dissuadait les investisseurs en ce début de mois historiquement morose pour les actions.

La forte hausse des anticipations de hausse des taux a pesé sur le moral des investisseurs ces derniers jours, tandis que la reprise des affrontements au Moyen-Orient a ravivé les craintes d'une nécessaire augmentation des coûts d'emprunt pour contenir les pressions sur les prix.

La vague de ventes sur les bons du Trésor américain a également poussé les rendements à leur plus haut niveau depuis des mois, ce qui a encore freiné l’appétit pour le risque. La hausse des rendements des bons du Trésor, considérés comme sans risque, réduit généralement l’attrait des actions.

“Il y a un petit vide. Les facteurs macroéconomiques reprennent le dessus et il faudra attendre quelques mois avant les prochaines publications des entreprises. Nous pourrions donc entrer dans une période de volatilité ou de consolidation”, a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

Les investisseurs sont également confrontés à une faiblesse saisonnière. Depuis 1926, l’indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 0,7 % en septembre, ce qui en fait le mois le plus faible pour les actions et le seul à afficher un rendement moyen négatif, selon Fisher Investments, qui s’appuie sur des données de Finaeon.

Pour autant, les tendances historiques ne constituent pas nécessairement une raison de se détourner des actions, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

“Le contexte fondamental pour les actions et l'économie est solide. Nous pensons qu'il vaut mieux pour les investisseurs de conserver leurs positions pendant cette période de fluctuations saisonnières plutôt que d'essayer d'anticiper le marché”, a-t-il ajouté.

À 8 h 22 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 perdaient 329 points, soit 0,62 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 47,25 points, soit 0,61 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 355,5 points, soit 1,20 %.

LES CHIFFRES DE L'EMPLOI AU CENTRE DE L'ACTUALITÉ

L’enquête du ministère du Travail sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre, également connue sous le nom de rapport JOLTS, sera au centre de l’attention plus tard dans la séance, en amont des données plus cruciales sur l’emploi non agricole attendues vendredi.

Ces rapports devraient être analysés à la recherche d'indications sur la santé du marché du travail, après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que la maîtrise de l'inflation était la priorité absolue de la banque centrale.

“La Fed reste résolument concentrée sur l’inflation. Un rapport sur l’emploi (sur l’emploi) conforme au consensus renforcerait l’idée selon laquelle le moment d’un éventuel changement de politique dépend davantage de l’évolution des pressions sur les prix que du rythme de croissance de l’emploi”, ont écrit les stratèges en investissement de Glenmede.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé avant l’ouverture, Nvidia NVDA.O , Intel INTC.O et AMD AMD.O enregistrant des baisses comprises entre 1,47 % et 2,95 %.

Parmi les autres titres en mouvement, Robinhood HOOD.O a progressé de 1,51 % après que Morgan Stanley a relevé sa note sur le titre.

Hut 8 HUT.O a progressé de 1,37 % après que Reuters et d'autres médias ont rapporté que cette entreprise d'infrastructures numériques allait développer un centre de données dans le cadre d'un accord sur le cloud entre Anthropic et Lambda.

Les valeurs énergétiques ont progressé dans le sillage d’une hausse de 1,71 % du Brent LCOc1 , Exxon Mobil XOM.N et Devon Energy DVN.N enregistrant respectivement des hausses de 1,49 % et 1,44 %.