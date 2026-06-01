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Wall Street s'apprête à atteindre de nouveaux sommets, l'essor de l'IA prenant le pas sur les craintes d'un conflit entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,32 %, S&P 500 +0,20 %, Nasdaq +0,14 %

* Nvidia en hausse après avoir dévoilé une nouvelle puce destinée à intégrer l'IA dans les ordinateurs portables

* L'action Micron dépasse les 1 000 dollars pour la première fois

* Le rapport sur l'emploi de vendredi et les résultats de Broadcom sont attendus cette semaine

(Ajout de commentaires, mise à jour des cours) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'atteindre des niveaux records à l'ouverture lundi, portés par les hausses de Nvidia et Microsoft suite à leurs dernières initiatives en matière d'IA, les investisseurs faisant abstraction des incertitudes persistantes liées aux tensionsau Moyen-Orient .

Nvidia NVDA.O a progressé de 2,3 % en pré-ouverture après avoir dévoilé une nouvelle puce qui intègre directement des capacités d'IA dans les ordinateurs portables et de bureau.

Cette puce est le fruit d'un partenariat de trois ans avec Microsoft MSFT.O visant à “réinventer le PC” pour l'ère de l'IA, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia. L'action Microsoft a gagné 3,3 %.

La réaction des valeurs du secteur des semi-conducteurs a été mitigée. Qualcomm QCOM.O a chuté de 8,9 %, tandis que les fabricants de puces pour PC AMD AMD.O et Intel ont reculé respectivement de 5,5 % et 3,7 %. Micron MU.O a progressé de 5,5 % à 1 022 dollars, franchissant pour la première fois la barre des 1 000 dollars. Son titre a bondi de près de 90 % en mai.

“Nvidia pourrait élargir le marché, mais la plupart de ses gains se feront au détriment des acteurs historiques,” a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Les fabricants de mémoire tels que Micron devraient en bénéficier car leurs puces complètent les processeurs qui équipent les nouveaux ordinateurs, et un cycle de renouvellement induit par l'IA pourrait stimuler le segment haut de gamme du marché des PC, a-t-il ajouté.

Le climat était globalement morose et les prix du pétrole ont grimpé après que les dernières attaques entre les États-Unis et l'Iran ont suscité des inquiétudes quant aux efforts visant à négocier une fin auconflitqui dure depuis trois mois.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé le mois de mai à des niveaux records, portés par l'espoir d'une fin éventuelle de la guerre et par des résultats exceptionnels au premier trimestre. L'optimisme autour de l'IA a contribué à stimuler les actions américaines, mais les inquiétudes concernant l'impact économique des hostilités persistent.

Les investisseurs se tourneront vers le rapport sur l'emploi de vendredi avant la première réunion de politique monétaire de Kevin Warsh en tant que président de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci, dans un contexte de craintes croissantes d'inflation liées à la guerre en Iran qui pourraient bouleverser la reprise boursière.

“Le passage de relais entre deux présidents ne se fait pas toujours sans heurts. Si le détroit d'Ormuz ne s'ouvre pas davantage avant la prochaine réunion de la Fed, il est presque certain que la déclaration de politique monétaire de la Fed deviendra plus restrictive,” a déclaré M. Jacobsen.

Les traders tablent sur une probabilité de près de 70 % d'une hausse des taux d'un quart de point avant la fin de l'année.

À 8 h 11, les contrats à terme Dow E-minis YMcv1 gagnaient 164 points, soit 0,32 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis

EScv1 progressaient de 15 points , soit 0,2 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 41,25 points, soit 0,14 %.

Les valeurs du secteur des logiciels ont également rebondi après les fortes ventes enregistrées plus tôt cette année en raison des craintes liées à la disruption provoquée par l'IA. ServiceNow NOW.N et IBM IBM.N ont chacune progressé d'environ 9,5 %.

Cadence Design Systems CDNS.O a gagné 7,1 % après avoir lancé un agent IA alimenté par Nvidia pour la conception de puces.

L'attention se portera désormais sur les résultats de Broadcom AVGO.O mercredi, après les prévisions de résultats solides publiées la semaine dernière par le fabricant de serveurs d'IA Dell DELL.N . Broadcom est le deuxième fabricant américain de puces en termes de capitalisation boursière, derrière Nvidia.

Les commentaires d'une multitude de responsables de banques centrales et le rapport du Beige Book de cette semaine seront également suivis de près avant samedi, date à laquelle la Fed entrera dans sa période de silence pré-réunion.

Par ailleurs, l'action deTaylor Morrison Home Corp TMHC.N a bondi de 22,1 % après que Berkshire Hathaway BRKa.N a accepté d'acheter le constructeur immobilier pour 6,8 milliards de dollars en espèces.

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BROADCOM
446,7700 USD NASDAQ 0,00%
CADENCE DESIGN
374,9300 USD NASDAQ 0,00%
DELL TECH RG-C
420,940 USD NYSE 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 032,46 Pts Index Ex 0,00%
IBM
298,010 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
971,0000 USD NASDAQ 0,00%
MICROSOFT
450,2400 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
26 972,62 Pts Index Ex 0,00%
NVIDIA
211,1400 USD NASDAQ 0,00%
QUALCOMM
251,0200 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500
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S&P 500 INDEX
7 580,06 Pts CBOE 0,00%
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