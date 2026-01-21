Wall Street retrouve du peps sur fond d'intervention de Trump à Davos
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 17:05
Toutes les caméras du monde étaient braquées sur Donald Trump au moment de son arrivée en début d'après-midi à Davos, en Suisse, où sa prise de parole était particulièrement attendue. Sa volonté affichée d'annexer le Groenland - actuellement territoire autonome danois - a ravivé les tensions avec les Européens et fait planer un risque de rupture au sein de l'alliance transatlantique.
"Aucun pays, en dehors des États-Unis, n'est en mesure d'assurer la sécurité du Groenland", a déclaré le locataire de la Maison Blanche, jugeant plus largement que l'Europe "n'allait pas dans la bonne direction". "Vous pouvez dire oui, et nous l'apprécierons ; ou vous pouvez dire non, et nous nous en souviendrons", a ajouté Donald Trump, qui a balayé une série de sujets, de Gaza à l'Ukraine.
Au rayon des statistiques outre-Atlantique, les dépenses de construction en octobre sont ressorties meilleures qu'annoncé : 0,5% après -0,6% en septembre et un consensus de 0,1%.
Demain, les investisseurs suivront de près plusieurs statistiques dont l'indice PCE des prix pour novembre - mesure de l'inflation la plus surveillée par la Fed, à une semaine de sa décision (pour laquelle un statu quo est très largement anticipé à ce stade) - et une nouvelle estimation de la croissance du PIB au troisième trimestre.
Au chapitre des valeurs, Netflix (-3,91%), deuxième plus fort repli du S&P 500, a publié hier soir des résultats du 4e trimestre meilleurs que prévu, mais a également délivré des prévisions prudentes pour 2026, sur fond de projet de rapprochement avec Warner. De leur côté, Coca Coca Company (-1,18%) et Johnson & Johnson (-1,02%) ferment la marche de l'indice Dow Jones.
Vers 16h00, l'once d'or progressait de 2% à 4856 dollars, après avoir inscrit un nouveau record en séance à 4891 dollars.
