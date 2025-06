Wall Street: retournement de tendance grâce au 'JOLTS' information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est retournée à la hausse mardi dans les premiers échanges, suite à la publication d'un indicateur ayant montré la bonne santé du marché du travail.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de 0,1% à 42.333,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 19.341 points.



Le rapport sur l'emploi 'Jolts' (Job Openings and Labor Turnover Survey) a montré que les ouvertures de postes avaient augmenté en avril, au même titre que les embauches, ce qui témoigne de la solidité du marché de l'emploi.



Le nombre des ouvertures de postes a atteint 7,39 millions contre 7,20 millions en mars, montre le dernier rapport 'JOLTS' du Département du Travail, suivi de près par la Réserve fédérale.



Le nombre d'embauches a quant à lui progressé pour atteindre 5,57 millions, à comparer avec 5,40 millions le mois précédent.



Ces chiffres font espérer que le rapport mensuel sur l'emploi qui paraîtra vendredi surprendra lui aussi à la hausse, alors que le scénario d'un ralentissement de la croissance prend de plus en plus forme.



Alors que les tensions commerciales persistent, l'OCDE a déclaré mardi n'attendre qu'une croissance de 1,6% aux Etats-Unis cette année, puis de 1,5% l'an prochain.



A ce titre, les commandes à l'industrie sont reparties à la baisse en avril après quatre mois consécutifs de hausse, selon les données du Département du Commerce.



Ces commandes ont chuté de 3,7%, essentiellement sous l'effet d'une baisse de 51,5% des commandes de biens aéronautiques, là où les économistes projetaient une baisse de 3,1%.



Signe de l'optimisme qui soutient malgré tout les marchés, les stratèges de Deutsche Bank ont annoncé mardi qu'ils visaient désormais un indice S&P 500 à 6550 points à la fin de l'année, ce qui correspond encore à un potentiel de hausse de plus de 10%.





