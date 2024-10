Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: retour dans le vert, mais écarts symboliques information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 17:48









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est retournée à la hausse mercredi matin, les investisseurs préférant relativiser les implications de la situation géopolitique incertaine au Proche-Orient.



Un peu moins de deux heures après l'ouverture, le Dow Jones affiche un gain de 0,2% à 42.229,1 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,3% à 17.959,9 points.



Le tir de près de deux cents missiles balistiques par Téhéran en direction d'Israël n'a eu qu'un bref impact sur les marchés à l'ouverture, les investisseurs continuant de se focaliser sur les questions économiques.



Les données publiées dans la matinée ont montré que le marché du travail restait solide aux Etats-Unis, avec la création de 143.000 emplois dans le secteur privé en septembre selon le cabinet ADP, contre 125.000 attendues.



Si ces chiffres remettent en question l'hypothèse de nouvelles baisses de taux importantes de la Fed dans les mois qui viennent, ils renforcent aussi le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance privilégié par la banque centrale américaine.



L'absence de réaction immédiate d'Israël semble par avoir rassuré les investisseurs, qui ne semblent pas anticiper d'embrasement du conflit au niveau régional susceptible d'impliquer les alliés des deux camps.



Les actifs sûrs ne profitent pas de l'incertitude géopolitique puisque le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans remonte au-delà de 3,79%, tandis que l'or recule de 0,8% à 2668,1 dollars.



Le dollar se renforce toutefois face à l'euro, qui recule autour de 1,1050 face au billet vert.



Les turbulences au Moyen-Orient, et la possibilité d'une éventuelle fermeture du Détroit d'Ormuz, soutiennent le marché pétrolier, ce qui permet au brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de progresser de 0,5% et de revenir au-delà du seuil des 70 dollars.



Du côté des valeurs, Nike lâche plus de 7% après une publication de résultats décevante, marquée par des ventes en baisse de 10% sur le trimestre écoulé.



Tesla cède de son côté 6%, affectée par l'annonce de 462.890 livraisons de véhicules au troisième trimestre, un chiffre en ligne avec le consensus de 462.000 unités, mais inférieur aux prévisions qui circulaient sur le marché ('whisper numbers') et qui anticipaient plutôt entre 465.000 et 470.000 unités.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.