Wall Street : retour au calme au lendemain de records
information fournie par AOF 19/09/2025 à 15:05

(AOF) - Au lendemain d’une hausse ponctuée de nouveaux records, les marchés américains devraient faire preuve de plus de retenue à l’ouverture. La prudence est également de mise avant un entretien téléphonique programmé entre Donald Trump et Xi Jinping. En attendant, les indices sont attendus proches de l’équilibre à l’ouverture. Au niveau de la macro-économie, aucune statistique d’envergure n’est programmée aujourd’hui outre-Atlantique. Selon les futures sur indices, le Dow Jones progresse de 0,18 %, le Nasdaq Composite de 0,15 %, et le S&P 500 devrait gagner 0,14 %.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note favorable au lendemain de la décision de la Fed qui a renoué avec la baisse après une pause de 9 mois. Les trois principaux indices ont enregistré de nouveaux records. Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont ressorties inférieures aux attentes. Au tableau des valeurs, Intel a flambé, porté par l'annonce d'une prise de participation de son rival Nvidia d'une valeur de 5 milliards de dollars. Le Dow Jones a progressé de 0,27% à 46142 points et le Nasdaq Composite de 0,94% à 22470 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est programmée ce vendredi.

Les valeurs à suivre

FedEx

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, FedEx a généré des revenus à 22,2 milliards de dollars contre 21,6 milliards de dollars il y a un an à la même période. Le résultat d'exploitation a augmenté sur un an, passant de 1,08 milliard de dollars à 1,19 milliard de dollars. Le BPA ressort à 3,46 dollars contre 3,21 dollars au premier trimestre 2024/2025. Sur ce trimestre, le résultat net s'élève à 820 millions de dollars contre 790 millions de dollars un an avant. La marge opérationnelle ajustée s'est accrue de 0,2 point à 5,8%.

Medtronic

Medtronic a reçu l'approbation de la Food & Drug Administration américaine pour Altaviva. Ce dispositif de neuromodulation tibiale implantable mini-invasif est inséré près de la cheville et doit permettre de traiter l'incontinence urinaire par impériosité. La société américaine estime que les problèmes de contrôle de la vessie touchent 43 millions d'adultes outre-Atlantique, dont 16 millions souffrent d'incontinence urinaire par impériosité.

Merck

Le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation d'Enflonsia pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncitial (VRS) chez les nouveaux-nés et les nourrissons lors de leur première saison de VRS. La recommandation du comité doit maintenant être examinée par la Commission européenne en vue d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

UPS

UPS a annoncé hier avoir mis fin à son projet d'acquisition de la société mexicaine de livraison express et de logistique Estafeta, les deux entreprises n'ayant pas réussi à remplir toutes les conditions requises pour la conclusion de la transaction. L'entreprise postale américaine a informé de sa décision dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. En juillet 2024, UPS avait annoncé la conclusion d'un accord pour acquérir Estafeta.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

