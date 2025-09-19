 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nexity, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du vendredi 19 septembre 2025-
information fournie par AOF 19/09/2025 à 17:48

(AOF) - Nexity (+9,09% à 10,92 euros)

Le promoteur immobilier a bénéficié du relèvement de l'opinion d'Oddo BHF, de Neutre à Surperformance. L'objectif de cours a été rehaussé de 11 à 14,80 euros. L'analyste juge que Nexity constitue " une opportunité de recovery à moyen terme pour un secteur en pleine tempête ". Il souligne que le ratio de valorisation, valeur d'entreprise sur Ebitda, ressort à 5,6 fois pour 2026 et 4,5 pour 2027, soit un niveau très inférieur à sa moyenne historique de 6,9.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier promoteur français immobilier intégré ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€ recentré sur la promotion résidentielle et, plus marginalement, d’entreprise pour 80 % et, pour 20 %, diversifié dans la gestion, distribution et exploitation ;

- Modèle d'affaires d’opérateur immobilier intégré, unique en France :

- faible intensité en capital, équilibre des activités entre cycles courts, moyens et longs mutualisation des coûts fixes à moins de 10 % du chiffre d'affaires,

- engagement par partenariats avec les collectivités dans les conseils et services pour une ville durable,

- extension d’offres spécifiques pour l’accès à la propriété et à la location ;

- Capital éclaté, les principaux actionnaires étant les managers de Nexity (7,3 % des actions), Crédit Mutuel Arkéa (5 %) et La Mondiale (5 %), devant Prédica (6,4 %) et les salariés (3,8 %), Véronique Bédague étant présidente-directrice générale du conseil de 10 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires Imagine 2026, confronté à un marché des réservations de logements neufs en repli de 42 % sur 2 ans (30 % pour le groupe) :

- changement de gouvernance exécutive pour mener le plan de restructuration : réduction de 16 % des coûts d’ici 2026, strict contrôle des besoins en fonds de roulement, baisse des effectifs, abandon de 103 opérations et allègement de la dette via des cessions d’activités à l’international et, en France (ADB, NPM et Bien’ici),

- stratégie, opérationnelle à partir de début 2025, de redéploiement de l’offre, fondée sur l’usage autant que sur la propriété : régénération urbaine, plateforme d’épargne immobilière et nouvelle marque Nexity Héritage,

- multiplication des partenariats : avec AG2R La Mondiale dans les résidences senior Domitys (n°1 français, présent en Italie, Belgique et île Maurice) et dans la promotion immobilière, avec Suravenir et Artémis dans l’assurance-vie, avec TopHat dans la construction modulaire, Crédit Agricole, Carrefour et Mirabaud dans la régénération urbaine ;

- innovation : fonction « systèmes d’information » orientée vers l’exploitation des opportunités disruptives - cloud public, infogérance, information...,

- Stratégie environnementale « Faire ville durable et responsable » :

- objectif 2030 relevé de réduction de 42 %, vs 2019, des émissions de CO2 par m2 livré,

- végétalisation de toute la promotion immobilière en 2023,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité avec un carnet de commandes de 4,54Mds€ dans la promotion ;

- Structure financière encore tendue mais dette nette ramenée à 843 M€ face à une trésorerie de 1 Md€ et soutien des partenaires bancaires et créanciers.

Défis

- Après un recul de 14 % du chiffre d’affaires et un quintuplement du résultat net au 1er semestre, objectifs 2024 non chiffrés : « résultat opérationnel positif marquant un point bas financier et dette financière sensiblement inférieure à celle de 2023 ;

- Objectifs 2025 : retour à la profitabilité opérationnelle et endettement net inférieur à 300 M€ ;

- Suspension du dividende depuis 2 ans.

Valeurs associées

NEXITY
10,9200 EUR Euronext Paris +9,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 17:48:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

