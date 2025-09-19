Les Bourses européennes terminent la semaine à plat

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont conclu la séance à plat vendredi, les investisseurs digérant une semaine riche en décisions de politique monétaire, dont la première baisse de taux de l'année de la Banque centrale américaine (Fed).

Les Bourses de Paris (-0,01%) et de Milan (+0,01%) ont terminé à l'équilibre quand Francfort a cédé 0,15% et Londres 0,12%.

Euronext CAC40