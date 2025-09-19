 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 852,00
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses européennes terminent la semaine à plat
information fournie par AFP 19/09/2025 à 17:46

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont conclu la séance à plat vendredi, les investisseurs digérant une semaine riche en décisions de politique monétaire, dont la première baisse de taux de l'année de la Banque centrale américaine (Fed).

Les Bourses de Paris (-0,01%) et de Milan (+0,01%) ont terminé à l'équilibre quand Francfort a cédé 0,15% et Londres 0,12%.

Euronext CAC40

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse, le 11 juin 2024 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Soupçons de détournement de fonds publics à la région IDF: Pécresse entendue
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:55 

    La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse a été entendue vendredi dans l'enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics au conseil régional, a indiqué à l'AFP son entourage, confirmant une information de Mediapart. Dans l'immédiat, ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine la semaine stable
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:33 

    La Bourse de Paris a terminé stable vendredi, les investisseurs digérant une semaine riche en décisions de politique monétaire, dont la première baisse de taux de l'année de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe consolide en clôture après les records à Wall Street
    information fournie par Reuters 19.09.2025 18:19 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé vendredi sur de faibles variations et Wall Street était quasiment stable à mi-séance après des prises de bénéfice au lendemain des records affichés par les indices américains sur fond de baisse des taux directeurs ... Lire la suite

  • Le Bitcoin reste stable (crédit : DR)
    Cryptos : les marchés restent prudents après la baisse des taux de la Fed
    information fournie par CoinShares 19.09.2025 18:18 

    La réaction du bitcoin à la première baisse de taux de la Réserve fédérale depuis décembre est restée limitée. Les prix sont globalement inchangés depuis trois mois, tandis que la volatilité s'est contractée autour de 26%. Contrairement aux précédents cycles d'assouplissement, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank