 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 853,00
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Generali et BPCE renoncent aux pénalités de rupture pour leur accord dans la gestion d'actifs, selon sources
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 17:28

Le logo du Groupe BPCE

Le logo du Groupe BPCE

Generali et la banque française BPCE sont convenus de supprimer les pénalités prévues en cas de rupture de leur projet d'accord dans la gestion d'actifs, ont indiqué deux sources, confirmant une information du quotidien italien Il Sole 24 Ore.

L'accord visant à renoncer aux "break-up fees" de 50 millions d'euros permettrait aux deux entreprises de renoncer plus facilement à leur projet de rapprochement alors que deux actionnaires de Generali qui s'y opposent ont resserré leur emprise sur le plus grand assureur italien.

Les représentants de BPCE et de Generali ont refusé de commenter l'information.

Le groupe bancaire français et l'assureur italien ont annoncé début 2025 la signature d'un protocole d'accord afin de créer une entreprise commune dans la gestion d'actifs, détenue à 50% par Natixis Investment Managers (BPCE) et à 50% par Generali Investments.

L'une des sources a indiqué que BPCE se méfiait en outre des conditions que Rome, qui dispose d'un "golden power" pour protéger les actifs jugés stratégiques pour le pays, pourrait imposer après avoir pris connaissance des conditions fixées par le gouvernement transalpin pour l'offre d'achat, aujourd'hui avortée, d'UniCredit sur son concurrent Banco BPM.

Alors que Generali et BPCE sont toujours en discussions, les chances de voir l'accord aboutir paraissent extrêmement faibles en raison de l'évolution de l'actionnariat de Generali.

Le principal investisseur de Generali n'est autre que Mediobanca, suivie de deux actionnaires ayant fortement critiqué le projet d'accord et s'étant renforcés récemment au capital : Delfin, la société holding de feu le fondateur de Ray-Ban Leonardo Del Vecchio, et le magnat de l'immobilier Francesco Gaetano Caltagirone.

Delfin et Caltagirone contrôlent désormais de facto Mediobanca depuis son rachat par Monte dei Paschi di Siena, dont ils sont les deux principaux actionnaires, à l'issue d'une OPA hostile.

(Valentina Za et Gianluca Semeraro à Milan, Mathieu Rosemain à Paris; version française Bertrand De Meyer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse, le 11 juin 2024 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Soupçons de détournement de fonds publics à la région IDF: Pécresse entendue
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:55 

    La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse a été entendue vendredi dans l'enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics au conseil régional, a indiqué à l'AFP son entourage, confirmant une information de Mediapart. Dans l'immédiat, ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine la semaine stable
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:33 

    La Bourse de Paris a terminé stable vendredi, les investisseurs digérant une semaine riche en décisions de politique monétaire, dont la première baisse de taux de l'année de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe consolide en clôture après les records à Wall Street
    information fournie par Reuters 19.09.2025 18:19 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé vendredi sur de faibles variations et Wall Street était quasiment stable à mi-séance après des prises de bénéfice au lendemain des records affichés par les indices américains sur fond de baisse des taux directeurs ... Lire la suite

  • Le Bitcoin reste stable (crédit : DR)
    Cryptos : les marchés restent prudents après la baisse des taux de la Fed
    information fournie par CoinShares 19.09.2025 18:18 

    La réaction du bitcoin à la première baisse de taux de la Réserve fédérale depuis décembre est restée limitée. Les prix sont globalement inchangés depuis trois mois, tandis que la volatilité s'est contractée autour de 26%. Contrairement aux précédents cycles d'assouplissement, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank