Wall Street reste sur ses gardes, Nvidia continue de reculer

(AOF) - Les indices américains progressent modestement. Les investisseurs continuent de faire preuve de nervosité en raison de leur inquiétude à propos de l'existence d'une bulle spéculative dans l'IA. Malgré ses résultats de qualité, l'action Nvidia, la plus importante capitalisation mondiale, recule pour la deuxième séance d'affilée. Sur le plan économique, la croissance du secteur privé américain s'est avérée légèrement plus solide que prévu en novembre. Vers 17h30, l'indice Dow Jones gagne 0,63% à 46041,10 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,15% à 22110,12 points.

L'action Intuit (+4,81%, à 668,08 dollars) se hisse parmi les principales progressions de l'indice S&P 500 à la faveur d'une performance trimestrielle solide. "En résumé, les résultats du premier trimestre suggèrent qu'Intuit affiche de bons résultats dans trois domaines clés de croissance : le marché intermédiaire pour QuickBooks, le passage à l'aide fiscale et la monétisation des nouvelles fonctionnalités pilotées par l’IA,", explique Bank of America. L'analyste reste à l'achat et affiche un objectif de cours de 800 euros, représentant un potentiel de hausse de 25,5%.

Les chiffres économiques du jour

L’indice de confiance des consommateurs calculé par l’Université du Michigan a reculé de 53,6 en octobre, à 51 points en novembre, chiffre révisé de 50,3. Les économistes s'attendaient à ce que l'estimation préliminaire soit confirmée. "Après la fin du shutdown fédéral, le moral s'est légèrement amélioré par rapport à son niveau de la mi-mois. Cependant, les consommateurs restent frustrés par la persistance des prix élevés et la baisse des revenus," explique Joanne Hsu la directrice de l'enquête.

La croissance du secteur privé américain a légèrement accéléré en novembre, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,8 contre 54,6 en octobre. Il était attendu à 54,5. Le PMI dans les services est passé de 54,8 à 55. Il était anticipé à 54,6. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 52,5 à 51,9. Il était attendu à 52.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bristol-Myers Squibb

Le procureur général du Texas a déposé une plainte contre Bristol-Myers Squibb et Sanofi pour ne pas avoir divulgué que leur médicament Plavix ne fonctionnait pas efficacement chez certains patients. Ce traitement est conçu pour prévenir les crises cardiaques, les AVC et les caillots sanguins en empêchant les plaquettes du sang de s'agglutiner. Il a été découvert et développé par Sanofi, qui s'est ensuite associé à Bristol-Myers Squibb pour finaliser son développement clinique et sa commercialisation mondiale à partir de 1998.

Gap

Gap a dépassé les attentes en termes de chiffre d'affaires comparables et de bénéfice pour le troisième trimestre. Le groupe de mode américain, qui héberge Old Navy, Banana Republic et Athleta, a déclaré un bpa de 62 cents, soit 3 cents de mieux que le consensus. La firme basée à San Francisco a enregistré un septième trimestre de hausse consécutive avec des ventes en progression de 5%, à périmètre comparable, à 3,9 milliards de dollars (+3 % en données publiées), contre une croissance attendue de 3,1%.

GE Healthcare

GE Healthcare a annoncé la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition d'Interlerad, un important fournisseur de logiciels d'imagerie médicale pour le secteur de la santé. Pour cette opération, GE Healthcare dépensera 2,3 milliards de dollars en numéraire. Le groupe a annoncé que le rachat d'Interlerad était hautement complémentaire à sa forte présence dans les hôpitaux, en étendant ses capacités aux environnements ambulatoires. Le rachat permettra également à GE Healthcare de se développer sur un segment en croissance de plus de 2 milliards de dollars.

Warner Bros

Warner Bros a reçu des offres d'achat préliminaires de la part de Paramount Skydance, Netflix et Comcast, selon une source proche du dossier, comme le rapporte Reuters. Warner Bros Discovery, qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter", a annoncé son intention de se scinder en deux entités distinctes, l'une regroupant ses studios et ses activités de streaming, l'autre ses réseaux de télévision par câble.