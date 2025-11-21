 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 014,50
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120
Valeurs du luxe
  • Des salariés du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France manifestent près du siège du groupe de presse Les Echos-Le Parisien, le 22 septembre 2025 à Paris, pour protester contre les rumeurs de vente du Parisien au milliardaire conservateur Vincent Bolloré ( AFP / Kiran RIDLEY )
    LVMH renfloue Le Parisien/Aujourd'hui en France à hauteur de 150 millions d'euros
    information fournie par AFP 21.11.2025 19:09 

    Le géant français du luxe LVMH , piloté par le milliardaire Bernard Arnault, a validé vendredi le renflouement du Parisien/Aujourd'hui en France, dont il est propriétaire, à hauteur de 150 millions d'euros, donnant un peu d'air au journal, objet de rumeurs de future ... Lire la suite

  • La CFDT, qui contestait le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour et dénonçait un "plan social déguisé", a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le tribunal judiciaire d'Evry ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Location-gérance: la stratégie de Carrefour confortée par la justice
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:58 

    Carrefour va continuer à transférer des magasins en location-gérance après avoir gagné en justice vendredi contre la CFDT, pour qui cette stratégie s'apparente à un "plan social déguisé". Vent debout contre un "modèle socialement dangereux", la fédération des services ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine sans élan
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:46 

    La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés. Le CAC 40 est resté stable (+0,02%), en hausse de 1,58 point, à 7.982,65 points. ... Lire la suite

  • Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin (G), à la prison de la Santé à Paris le 21 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Prisons: Darmanin présente un plan "zéro portable"
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:43 

    Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé vendredi le lancement d'un plan "zéro portable", visant à rendre six établissements pénitentiaires "complètement étanches" aux mobiles. Le plan d'expérimentation démarre "dès aujourd'hui", vendredi, a précisé ... Lire la suite

