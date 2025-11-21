LVMH renfloue Le Parisien/Aujourd'hui en France à hauteur de 150 millions d'euros

Aucun résultat pour cette recherche.
Le géant français du luxe LVMH , piloté par le milliardaire Bernard Arnault, a validé vendredi le renflouement du Parisien/Aujourd'hui en France, dont il est propriétaire, à hauteur de 150 millions d'euros, donnant un peu d'air au journal, objet de rumeurs de future ... Lire la suite
Carrefour va continuer à transférer des magasins en location-gérance après avoir gagné en justice vendredi contre la CFDT, pour qui cette stratégie s'apparente à un "plan social déguisé". Vent debout contre un "modèle socialement dangereux", la fédération des services ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés. Le CAC 40 est resté stable (+0,02%), en hausse de 1,58 point, à 7.982,65 points. ... Lire la suite
Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé vendredi le lancement d'un plan "zéro portable", visant à rendre six établissements pénitentiaires "complètement étanches" aux mobiles. Le plan d'expérimentation démarre "dès aujourd'hui", vendredi, a précisé ... Lire la suite
