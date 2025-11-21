 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 014,50
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe finit en légère baisse, semaine difficile pour la "tech"
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 18:26

Graphique de l'indice allemand DAX à la bourse de Francfort

Graphique de l'indice allemand DAX à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

(Reuters) -La plupart des Bourses européennes ont terminé en légère baisse vendredi, les investisseurs préférant se détourner du risque face aux doutes persistants sur le secteur technologique, qui enregistre sa pire semaine depuis plus de sept mois.

À Paris, le CAC 40 a fini stable (+0,02%) à 7.982,65 points après avoir évolué dans le rouge la plupart de la séance. À Francfort, le Dax a reculé de 0,78% et à Londres, le FTSE 100 a grappillé 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en baisse 0,99%, le FTSEurofirst 300 a abandonné 0,32% et le Stoxx 600 a perdu 0,36%.%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 recule de 2,24% et le CAC 40 de 2,29%.

Les Bourses européennes clôturent dans le rouge une semaine marquée par une forte volatilité, les craintes concernant les valorisations et le niveau d'endettement dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) ne s'étant pas dissipées malgré les résultats et les perspectives plutôt solides du géant américain Nvidia, qui n'ont apporté qu'un bref répit jeudi.

Cette prudence concerne également les obligations Oracle, après l'annonce par le groupe américain de son intention d'augmenter sa dette déjà considérable pour financer des infrastructures d'IA, à un moment où l'on exige une plus grande protection sur les prêts accordés aux grandes entreprises technologiques, signe de méfiance à l'égard de l'endettement du secteur.

Preuve des doutes persistants, l'indice Stoxx de la technologie a reculé de 2,33% et de 4,61% sur la semaine, ce qui en fait la pire performance hebdomadaire du secteur depuis début avril.

Hani Redha, gérant de portefeuille chez PineBridge Investments, qualifie toutefois la réaction du marché de "très contre-intuitive".

"Il se peut que Nvidia ait été hier une sorte de distributeur automatique de billets : les gens vendaient ce qu'ils pouvaient pour enregistrer des gains et couvrir leurs pertes spéculatives ailleurs", a-t-il dit.

La technologie n'a toutefois pas été le seul secteur à la peine vendredi, lors d'une séance où l'actualité géopolitique a également pesé lourdement.

Les fabricants d'armes européens du Stoxx, ont perdu 3,47% alors que Washington met la pression sur Kyiv pour qu'il accepte son plan de règlement du conflit russo-ukrainien. Un accord de paix entre les deux pays serait par ailleurs susceptible d'accroître l'offre de pétrole sur le marché mondial, ce qui fait reculer les cours du brut et a plombé le secteur énergétique européen (-2,3%).

De l'autre côté de l'Atlantique, les espoirs grandissent que la Réserve fédérale (Fed) abaisse ses taux d'intérêt en décembre, même si les membres de la banque centrale ont de nouveau exprimé vendredi des opinions divergentes sur la trajectoire appropriée de la politique monétaire.

VALEURS

Le groupe français de jeux vidéo Ubisoft, qui a fait état vendredi de réservations nettes en hausse et dépassant les attentes au deuxième trimestre, mettant un terme à une semaine d'incertitude durant laquelle la cotation de son action a été suspendue, a gagné 3,87%.

Les valeurs bénéficiaires de l'IA, telles que Schneider Electric et Siemens Energy ont en revanche fini dans le rouge, touchées par les doutes concernant le secteur de la technologie.

A Francfort, les fabricants d'armes Renk, Hensoldt et Rheinmetall ont reculé de 6,5% à 8,3% et à Paris, Thales a perdu 3,77% et Safran 3,66%, accusant deux des plus forts replis du CAC 40.

A WALL STREET

La Bourse de New York progresse grâce aux paris renforcés sur une baisse des taux d'intérêt par la Fed le mois prochain.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,60%, le Standard & Poor's 500 0,34% et le Nasdaq Composite 0,13%.

L'action Nvidia cède 0,34% après les pertes de la veille.

Eli Lilly, qui a passé vendredi la barre des 1.000 milliards de dollars (868,51 milliards d'euros) de capitalisation boursière, prend 1,38%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les indicateurs d'activité PMI "flash" pour le mois de novembre dans la zone euro ont montré que l'activité a continué de croître, soutenue par une forte progression dans le secteur des services qui a compensé la faiblesse de la demande du secteur manufacturier.

En France, le climat des affaires dans l'industrie s'est replié plus que prévu en novembre par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.

Aux Etats-Unis, le moral des ménages s'est moins dégradé que prévu en novembre, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.

CHANGES

Le dollar gagne 0,16% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,23% à 1,1501 dollar.

Le yen a pour sa part trouvé un certain soutien face au billet vert après l'annonce par le gouvernement japonais d'un plan de relance économique et avance de 0,64% face au dollar, à 156,55 yens.

Le bitcoin a quant à lui frôlé vendredi la barre symbolique des 80.000 dollars, en raison de la fuite généralisée des actifs plus risqués.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro ont reculé vendredi, l'aversion accrue au risque ayant stimulé la demande d'obligations, considérées comme un investissement plus sûr, et fait baisser leurs rendements, qui évoluent à l'inverse des prix.

Le rendement du Bund allemand à dix ans affiche -2,2 points de base à 2,6973%. Le deux ans affiche -1,6 point de base à 2,0076%.

Le rendement de l'OAT à dix ans affiche -1,2 point de base à 3,4732%. Le deux ans affiche -0,8 point de base à 2,1921%.

Aux Etats-Unis, les rendements obligataires ont atteint vendredi leur plus bas niveau depuis trois semaines, les investisseurs pariant davantage sur une baisse des taux d'intérêt le mois prochain.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3,5 points de base à 4,0691%. Le deux ans abandonne quant à lui 4,4 points de base à 3,5138%.

PÉTROLE

Les cours du brut reculent vendredi, prolongeant leur baisse pour la troisième séance consécutive alors qu'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine pourrait accroître l'offre sur le marché mondial.

Le Brent perd 1,94% à 62,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 2,25% à 57,67 dollars.

A SUIVRE LE 24 NOVEMBRE: [L8N3WX0LG]

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

BTC/USD
83 908,4445 USD CryptoCompare -4,68%
Pétrole Brent
62,35 USD Ice Europ -1,33%
Pétrole WTI
57,84 USD Ice Europ -1,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des salariés du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France manifestent près du siège du groupe de presse Les Echos-Le Parisien, le 22 septembre 2025 à Paris, pour protester contre les rumeurs de vente du Parisien au milliardaire conservateur Vincent Bolloré ( AFP / Kiran RIDLEY )
    LVMH renfloue Le Parisien/Aujourd'hui en France à hauteur de 150 millions d'euros
    information fournie par AFP 21.11.2025 19:09 

    Le géant français du luxe LVMH , piloté par le milliardaire Bernard Arnault, a validé vendredi le renflouement du Parisien/Aujourd'hui en France, dont il est propriétaire, à hauteur de 150 millions d'euros, donnant un peu d'air au journal, objet de rumeurs de future ... Lire la suite

  • La CFDT, qui contestait le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour et dénonçait un "plan social déguisé", a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le tribunal judiciaire d'Evry ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Location-gérance: la stratégie de Carrefour confortée par la justice
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:58 

    Carrefour va continuer à transférer des magasins en location-gérance après avoir gagné en justice vendredi contre la CFDT, pour qui cette stratégie s'apparente à un "plan social déguisé". Vent debout contre un "modèle socialement dangereux", la fédération des services ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine sans élan
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:46 

    La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés. Le CAC 40 est resté stable (+0,02%), en hausse de 1,58 point, à 7.982,65 points. ... Lire la suite

  • Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin (G), à la prison de la Santé à Paris le 21 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Prisons: Darmanin présente un plan "zéro portable"
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:43 

    Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé vendredi le lancement d'un plan "zéro portable", visant à rendre six établissements pénitentiaires "complètement étanches" aux mobiles. Le plan d'expérimentation démarre "dès aujourd'hui", vendredi, a précisé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank