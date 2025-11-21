France: L'américain AIP envisage une vente ou IPO pour Aluminium Dunkerque-syndicat

Illustration shows American Industrial Partners logo

PARIS (Reuters) -La société américaine de capital-investissement American Industrial Partners (AIP) envisage de vendre ou d'introduire en Bourse (IPO) Aluminium Dunkerque, la plus grande usine d'aluminium de France, a déclaré vendredi un responsable syndical.

La direction locale a informé les représentants des travailleurs du projet d'AIP, a déclaré à Reuters Johan Vlietinck, délégué syndical CGT sur le site.

AIP a racheté Aluminium Dunkerque il y a quatre ans à la suite d'un défaut de paiement de GFG Alliance, propriété du magnat des matières premières Sanjeev Gupta.

L'agence Bloomberg avait rapporté précédemment qu'AIP envisageait une vente ou une IPO de l'industriel.

Un porte-parole d'AIP en France a déclaré que le fonds d'investissement ne démentait pas les informations de presse mais qu'il ne ferait pas d'autre commentaire.

Aluminium Dunkerque n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le ministère de l'Economie et des Finances a déclaré de son côté que "le rachat d’Aluminium Dunkerque par un acteur étranger sera soumis au contrôle des investissements directs étrangers en France".

"L'Etat sera particulièrement vigilant à ce qu'un investisseur à même d'assurer la pérennité de l'entreprise et d'assumer les investissements nécessaires pour sa décarbonation soit choisi", a ajouté Bercy.

Johan Vlietinck a indiqué que les syndicats avaient anticipé une possible vente après la signature, en mai, d'un contrat d'approvisionnement en électricité de 10 ans entre Aluminium Dunkerque et EDF, qui assurait une visibilité à long terme sur les coûts pour cette entreprise énergivore.

L'usine, située près du port de Dunkerque, dans le nord de la France, produit environ 300.000 tonnes d'aluminium brut par an. Sa consommation énergétique annuelle est comparable à celle de Marseille, la deuxième ville de France.

